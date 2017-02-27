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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:14
L написав: asti написав:
И таки да наличка пошла в гору. Видимо, ситуация с МВФ не прошла бесследно. Данилюк - первый звоночек...
А що Данилюк?
"Кто такой Данилюк [Козлевич]?! Я не знаю никакого Данилюка [Козлевича]!" ©
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:16
change_pm написав:
Нашей типо "илите" очень повезло, что 300 лет русиш + 70 лет советиш селекции оставило больщинство из трусливых, недоговороспособных людей на этой территории и они предпочитают просто уехать, чем бороться за свои права тут.
Если кого обидел, сорри!
таки да вы полностью (подтвердили) повторили тезис Степана Геннадиевича Демуры
он тоже любит говорить об отрицательной селекции ее проводили на нашей земле все время со времен 1917 дальше не копал ...
21грн=$1 ,а потом 32-36
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