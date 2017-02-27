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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2251225222532254

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 214
Не нижче 24.50
46%
98
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
14
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:14

  L написав:
  asti написав: И таки да наличка пошла в гору. Видимо, ситуация с МВФ не прошла бесследно. Данилюк - первый звоночек...

А що Данилюк?

"Кто такой Данилюк [Козлевич]?! Я не знаю никакого Данилюка [Козлевича]!" ©
:)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:16

  change_pm написав:Нашей типо "илите" очень повезло, что 300 лет русиш + 70 лет советиш селекции оставило больщинство из трусливых, недоговороспособных людей на этой территории и они предпочитают просто уехать, чем бороться за свои права тут.

Если кого обидел, сорри!
таки да вы полностью (подтвердили) повторили тезис Степана Геннадиевича Демуры :) он тоже любит говорить об отрицательной селекции ее проводили на нашей земле все время со времен 1917 дальше не копал ...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:46

  budivelnik написав:
  Viktor написав:Я про налоги знаю все. Не надо меня учить.
Мы обсуждали налог с минимальной ЗП сотрудника, который в некоторых странах не взымается. При этом предприятие в любом случае платит аналог нашего ЕСВ.
То есть, на наполнении ПФ такая льгота никоим образом не отражается.
На жаль Пенсійний фонд - дефіцитний, і навіть при сьогоднішніх мізерних пенсіях на 35% складається з дотацій від Бюджету...


Трусы, или крестик? :mrgreen:

ПФ у тебя дефицитный "к сожалению", но снижению ЕСВ и ускорению трудовой эмиграции - полный одобрямс...

Причина(ы) и следствие(я) - ничего другого быть не могло. Меньше людей платит меньшее количество взносов. Выход можно было бы искать в более позднем выходе на пенсию, но низкий верхний порог трудоспособного возраста и невысокая продолжительность жизни не дают необходимого маневра...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:58

До питання сплати податків/внесків та всеосяжних зе-виплат пенсій в ордло (за чотири роки, до середини 2018, ордловцям виплачено еквівалент 5 млрд. доларів).
Ось інформація від обізнаної, досить проукраїнської особи:
В ОРДЛО сейчас мин. пенсия 4т. руб.(1600-2000 грн. в зависимости от курса), у кого нет стажа. А так в основном 5-6 т.р. у женщин. У пенсов- шахтеров "довоенных" 5-15 т.руб. +5-15т.грн. украинской, у многих еще и регрессы. Шахтеры,выходят сейчас на пенсию ЛНР - 18-22 т.руб.

Чому б ще кримчанам ще не доплачувати...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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