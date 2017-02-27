"Кто такой Данилюк [Козлевич]?! Я не знаю никакого Данилюка [Козлевича]!" ©
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:14
"Кто такой Данилюк [Козлевич]?! Я не знаю никакого Данилюка [Козлевича]!" ©
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:16
таки да вы полностью (подтвердили) повторили тезис Степана Геннадиевича Демуры он тоже любит говорить об отрицательной селекции ее проводили на нашей земле все время со времен 1917 дальше не копал ...
21грн=$1 ,а потом 32-36
Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:46
Трусы, или крестик?
ПФ у тебя дефицитный "к сожалению", но снижению ЕСВ и ускорению трудовой эмиграции - полный одобрямс...
Причина(ы) и следствие(я) - ничего другого быть не могло. Меньше людей платит меньшее количество взносов. Выход можно было бы искать в более позднем выходе на пенсию, но низкий верхний порог трудоспособного возраста и невысокая продолжительность жизни не дают необходимого маневра...
Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:58
До питання сплати податків/внесків та всеосяжних зе-виплат пенсій в ордло (за чотири роки, до середини 2018, ордловцям виплачено еквівалент 5 млрд. доларів).
Ось інформація від обізнаної, досить проукраїнської особи:
Чому б ще кримчанам ще не доплачувати...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:59
S&P поднял коротко-строковый кредитный рейтинг в гривне до уровня "B". Стабильный.
21 градус тепла на понедельник?
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