change_pm написав:Нашей типо "илите" очень повезло, что 300 лет русиш + 70 лет советиш селекции оставило больщинство из трусливых, недоговороспособных людей на этой территории и они предпочитают просто уехать, чем бороться за свои права тут.
Если кого обидел, сорри!
таки да вы полностью (подтвердили) повторили тезис Степана Геннадиевича Демуры он тоже любит говорить об отрицательной селекции ее проводили на нашей земле все время со времен 1917 дальше не копал ...
Viktor написав:Я про налоги знаю все. Не надо меня учить. Мы обсуждали налог с минимальной ЗП сотрудника, который в некоторых странах не взымается. При этом предприятие в любом случае платит аналог нашего ЕСВ. То есть, на наполнении ПФ такая льгота никоим образом не отражается.
На жаль Пенсійний фонд - дефіцитний, і навіть при сьогоднішніх мізерних пенсіях на 35% складається з дотацій від Бюджету...
Трусы, или крестик?
ПФ у тебя дефицитный "к сожалению", но снижению ЕСВ и ускорению трудовой эмиграции - полный одобрямс...
Причина(ы) и следствие(я) - ничего другого быть не могло. Меньше людей платит меньшее количество взносов. Выход можно было бы искать в более позднем выходе на пенсию, но низкий верхний порог трудоспособного возраста и невысокая продолжительность жизни не дают необходимого маневра...
До питання сплати податків/внесків та всеосяжних зе-виплат пенсій в ордло (за чотири роки, до середини 2018, ордловцям виплачено еквівалент 5 млрд. доларів). Ось інформація від обізнаної, досить проукраїнської особи:
В ОРДЛО сейчас мин. пенсия 4т. руб.(1600-2000 грн. в зависимости от курса), у кого нет стажа. А так в основном 5-6 т.р. у женщин. У пенсов- шахтеров "довоенных" 5-15 т.руб. +5-15т.грн. украинской, у многих еще и регрессы. Шахтеры,выходят сейчас на пенсию ЛНР - 18-22 т.руб.
Чому б ще кримчанам ще не доплачувати...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
если правда, то радоваться нужно! или у вас клава сломалась?
: паламалась... несите другую ... не в ту сторону палачка пашла - на 2З
Завтра на столе Гончарука будет лежать шесть пачек бумаги с предварительным анализом серьезных экономистов по комплексу экономических вопросов по законопроектам принятым\принятым в первом чтении. Там экономический ущерб оценивается в 86 млрд. гривен. Один автор не выдержав, поперек листа написал от руки - "Заканчивайте эту х..ню !!"