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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22522253225422552256>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 215
Не нижче 24.50
46%
98
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:14

  L написав:
  asti написав: И таки да наличка пошла в гору. Видимо, ситуация с МВФ не прошла бесследно. Данилюк - первый звоночек...

А що Данилюк?

"Кто такой Данилюк [Козлевич]?! Я не знаю никакого Данилюка [Козлевича]!" ©
:)
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:16

  change_pm написав:Нашей типо "илите" очень повезло, что 300 лет русиш + 70 лет советиш селекции оставило больщинство из трусливых, недоговороспособных людей на этой территории и они предпочитают просто уехать, чем бороться за свои права тут.

Если кого обидел, сорри!
таки да вы полностью (подтвердили) повторили тезис Степана Геннадиевича Демуры :) он тоже любит говорить об отрицательной селекции ее проводили на нашей земле все время со времен 1917 дальше не копал ...
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:46

  budivelnik написав:
  Viktor написав:Я про налоги знаю все. Не надо меня учить.
Мы обсуждали налог с минимальной ЗП сотрудника, который в некоторых странах не взымается. При этом предприятие в любом случае платит аналог нашего ЕСВ.
То есть, на наполнении ПФ такая льгота никоим образом не отражается.
На жаль Пенсійний фонд - дефіцитний, і навіть при сьогоднішніх мізерних пенсіях на 35% складається з дотацій від Бюджету...


Трусы, или крестик? :mrgreen:

ПФ у тебя дефицитный "к сожалению", но снижению ЕСВ и ускорению трудовой эмиграции - полный одобрямс...

Причина(ы) и следствие(я) - ничего другого быть не могло. Меньше людей платит меньшее количество взносов. Выход можно было бы искать в более позднем выходе на пенсию, но низкий верхний порог трудоспособного возраста и невысокая продолжительность жизни не дают необходимого маневра...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:58

До питання сплати податків/внесків та всеосяжних зе-виплат пенсій в ордло (за чотири роки, до середини 2018, ордловцям виплачено еквівалент 5 млрд. доларів).
Ось інформація від обізнаної, досить проукраїнської особи:
В ОРДЛО сейчас мин. пенсия 4т. руб.(1600-2000 грн. в зависимости от курса), у кого нет стажа. А так в основном 5-6 т.р. у женщин. У пенсов- шахтеров "довоенных" 5-15 т.руб. +5-15т.грн. украинской, у многих еще и регрессы. Шахтеры,выходят сейчас на пенсию ЛНР - 18-22 т.руб.

Чому б ще кримчанам ще не доплачувати...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:59

S&P поднял коротко-строковый кредитный рейтинг в гривне до уровня "B". Стабильный.

21 градус тепла на понедельник? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 01:52

Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...

  Ser Fil написав:
  change_pm написав:
  KOKS написав:c понедельника на 25 идём (((


если правда, то радоваться нужно! или у вас клава сломалась?


:mrgreen: : паламалась... несите другую ... не в ту сторону палачка пашла - на 2З


Завтра на столе Гончарука будет лежать шесть пачек бумаги с предварительным анализом серьезных экономистов по комплексу экономических вопросов по законопроектам принятым\принятым в первом чтении.
Там экономический ущерб оценивается в 86 млрд. гривен. Один автор не выдержав, поперек листа написал от руки - "Заканчивайте эту х..ню !!"


https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 08:56

  Ой+ написав:Відносно чесний спосіб. Чому інвестиції в ОВДП популярні серед політиків і чиновників https://biz.nv.ua/ukr/finance/shemi-z-o ... 39782.html


Интересно чьи интересы защищает этот сайтик?

Доход от ОВГЗ действительно не подлежит налогообложению на сегодня для физлиц. Про инвестиционные фонды можно отметить лишь то, что там доход вообще никакой не облагается налогами до того момента пока фонд не будет закрыт.

Традиционно доход от ОВГЗ всегда сравнительно самый низкий на рынке доходностей, так как это инструмент считается фактически со 100%-й надежностью. Это понятно, так как ничто не может остановить НБУ обеспечить выплаты по ОВГЗ за счет эмиссии гривны. Доллары вот пока не умеет НБУ печатать, поэтому валютные ОВГЗ это афера.

Глава НКЦБФР Тимур Хромаєв типа дает комментарий в статье. Но Хромаев является тем человеком, который за пять лет полностью развалил фондовый рынок в Украине и еще не понес за это ответственности. При нем число акционерных обществ сократилось катастрофично. И это в тот самый период, когда страна нуждалась в сохранении работающих украинских предприятий чтобы противостоять российской агрессии.
Востаннє редагувалось buratinyo в Суб 28 вер, 2019 09:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 08:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:эти деньги забирают у врачей, образовательных программ, пенсионеров, науки, искусства.

Львиная доля бюджета работает на обогащение узкого круга лиц - покупателей овгз и такой аттракцион невиданной щедрости может длиться достаточно долго.

Через овгз идет официальное перераспределение ресурсов от бедных к богатым. Доход держателей макулатуры налогами не облагается. При этом с неприлично смешной минималки 4173 грн ещё удерживается налог.


Господи, яке українофобське сміття в головах у людей і цю маючню нещадно плюсують:

“Немає жодної країни в світі, яка зменшує відсоток боргу до ВВП такими темпами, як #Україна” -- Юрій Буца, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом.
Зниження співвідношення боргу до #ВВП України з 86% кілька років тому до 52% на кінець цього року. І далі до кращих показників. Михайло Демків

P.S. Глянув хто плюсує і стало спокійніше на душі - штатні .... так що все буде ... #Україна! :)

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Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:06

  buratinyo написав:
  Ой+ написав:Відносно чесний спосіб. Чому інвестиції в ОВДП популярні серед політиків і чиновників https://biz.nv.ua/ukr/finance/shemi-z-o ... 39782.html

Доход от ОВГЗ действительно не подлежит налогообложению НА СЕГОДНЯ для физлиц.
вот это-то меня и беспокоит, сегодня не облагают а завтра в зраде ЗЕ-більшість проголосует и будет подлежать...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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