"Кто такой Данилюк [Козлевич]?! Я не знаю никакого Данилюка [Козлевича]!" ©
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:14
"Кто такой Данилюк [Козлевич]?! Я не знаю никакого Данилюка [Козлевича]!" ©
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:16
таки да вы полностью (подтвердили) повторили тезис Степана Геннадиевича Демуры он тоже любит говорить об отрицательной селекции ее проводили на нашей земле все время со времен 1917 дальше не копал ...
21грн=$1 ,а потом 32-36
Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:46
Трусы, или крестик?
ПФ у тебя дефицитный "к сожалению", но снижению ЕСВ и ускорению трудовой эмиграции - полный одобрямс...
Причина(ы) и следствие(я) - ничего другого быть не могло. Меньше людей платит меньшее количество взносов. Выход можно было бы искать в более позднем выходе на пенсию, но низкий верхний порог трудоспособного возраста и невысокая продолжительность жизни не дают необходимого маневра...
Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:58
До питання сплати податків/внесків та всеосяжних зе-виплат пенсій в ордло (за чотири роки, до середини 2018, ордловцям виплачено еквівалент 5 млрд. доларів).
Ось інформація від обізнаної, досить проукраїнської особи:
Чому б ще кримчанам ще не доплачувати...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:59
S&P поднял коротко-строковый кредитный рейтинг в гривне до уровня "B". Стабильный.
21 градус тепла на понедельник?
Додано: Суб 28 вер, 2019 01:52
Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...
Додано: Суб 28 вер, 2019 08:56
Интересно чьи интересы защищает этот сайтик?
Доход от ОВГЗ действительно не подлежит налогообложению на сегодня для физлиц. Про инвестиционные фонды можно отметить лишь то, что там доход вообще никакой не облагается налогами до того момента пока фонд не будет закрыт.
Традиционно доход от ОВГЗ всегда сравнительно самый низкий на рынке доходностей, так как это инструмент считается фактически со 100%-й надежностью. Это понятно, так как ничто не может остановить НБУ обеспечить выплаты по ОВГЗ за счет эмиссии гривны. Доллары вот пока не умеет НБУ печатать, поэтому валютные ОВГЗ это афера.
Глава НКЦБФР Тимур Хромаєв типа дает комментарий в статье. Но Хромаев является тем человеком, который за пять лет полностью развалил фондовый рынок в Украине и еще не понес за это ответственности. При нем число акционерных обществ сократилось катастрофично. И это в тот самый период, когда страна нуждалась в сохранении работающих украинских предприятий чтобы противостоять российской агрессии.
Востаннє редагувалось buratinyo в Суб 28 вер, 2019 09:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 вер, 2019 08:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Господи, яке українофобське сміття в головах у людей і цю маючню нещадно плюсують:
“Немає жодної країни в світі, яка зменшує відсоток боргу до ВВП такими темпами, як #Україна” -- Юрій Буца, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом.
Зниження співвідношення боргу до #ВВП України з 86% кілька років тому до 52% на кінець цього року. І далі до кращих показників. Михайло Демків
P.S. Глянув хто плюсує і стало спокійніше на душі - штатні .... так що все буде ... #Україна!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Суб 28 вер, 2019 09:06
вот это-то меня и беспокоит, сегодня не облагают а завтра в зраде ЗЕ-більшість проголосует и будет подлежать...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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