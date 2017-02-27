Додано: Суб 28 вер, 2019 08:56

Ой+ написав: Відносно чесний спосіб. Чому інвестиції в ОВДП популярні серед політиків і чиновників https://biz.nv.ua/ukr/finance/shemi-z-o ... 39782.html Відносно чесний спосіб. Чому інвестиції в ОВДП популярні серед політиків і чиновників

Интересно чьи интересы защищает этот сайтик?Доход от ОВГЗ действительно не подлежит налогообложению на сегодня для физлиц. Про инвестиционные фонды можно отметить лишь то, что там доход вообще никакой не облагается налогами до того момента пока фонд не будет закрыт.Традиционно доход от ОВГЗ всегда сравнительно самый низкий на рынке доходностей, так как это инструмент считается фактически со 100%-й надежностью. Это понятно, так как ничто не может остановить НБУ обеспечить выплаты по ОВГЗ за счет эмиссии гривны. Доллары вот пока не умеет НБУ печатать, поэтому валютные ОВГЗ это афера.Глава НКЦБФР Тимур Хромаєв типа дает комментарий в статье. Но Хромаев является тем человеком, который за пять лет полностью развалил фондовый рынок в Украине и еще не понес за это ответственности. При нем число акционерных обществ сократилось катастрофично. И это в тот самый период, когда страна нуждалась в сохранении работающих украинских предприятий чтобы противостоять российской агрессии.