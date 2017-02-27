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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2253225422552256>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 215
Не нижче 24.50
46%
98
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:07

  yama написав:
  change_pm написав:Нашей типо "илите" очень повезло, что 300 лет русиш + 70 лет советиш селекции оставило больщинство из трусливых, недоговороспособных людей на этой территории и они предпочитают просто уехать, чем бороться за свои права тут.

Если кого обидел, сорри!
таки да вы полностью (подтвердили) повторили тезис Степана Геннадиевича Демуры :) он тоже любит говорить об отрицательной селекции ее проводили на нашей земле все время со времен 1917 дальше не копал ...

Это этим можно объяснить упоротое желание агрессивно настроенных активистов-террористов устроить в стране безлад, нарушить конституцию и сдать врагу Крым без боя?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:09

А курсец пошел ещё со вчера....
Ох чую, с понедельника паровоз живее поедет в гору - дровишек немало набросали - и МВФ и Приват и Данилюк... Ну, мне пока рано беспокоится я доллар сдавал для ОВГЗ пА 24,65 и выше//))
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asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:11

  asti написав:А курсец пошел ещё со вчера....
Ох чую, с понедельника паровоз живее поедет в гору - дровишек немало набросали - и МВФ и Приват и Данилюк... Ну, мне пока рано беспокоится я доллар сдавал для ОВГЗ пА 24,65 и выше//))

как покупали ОВГЗ? через газбанк?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:14

  vitaliian написав:Львиная доля бюджета работает на обогащение узкого круга лиц - покупателей овгз и такой аттракцион невиданной щедрости может длиться достаточно долго.

Хочется сказать матерно но я скажу это про себя.
А что же этим узким лицам, покупателям ОВГЗ, мешает положить бабки на депо под 17%, а не покупать ОВГЗ под 15?
wild2006
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:18

  wild2006 написав:
  vitaliian написав:Львиная доля бюджета работает на обогащение узкого круга лиц - покупателей овгз и такой аттракцион невиданной щедрости может длиться достаточно долго.

Хочется сказать матерно но я скажу это про себя.
А что же этим узким лицам, покупателям ОВГЗ, мешает положить бабки на депо под 17%, а не покупать ОВГЗ под 15?

С дохода от депозита обычно платится налог в размере 19,5% на сегодня. На суммах это очень обидно получается. Да и зачем платить, если по операциям с ОВГЗ этот налог не платится и ОВГЗ почти на порядок надежнее, чем депозит в банке?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:21

  buratinyo написав:
  asti написав:А курсец пошел ещё со вчера....
Ох чую, с понедельника паровоз живее поедет в гору - дровишек немало набросали - и МВФ и Приват и Данилюк... Ну, мне пока рано беспокоится я доллар сдавал для ОВГЗ пА 24,65 и выше//))
как покупали ОВГЗ? через газбанк?
через Газ дорого, беру через Южный...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:25

  buratinyo написав:
  Ой+ написав:Відносно чесний спосіб. Чому інвестиції в ОВДП популярні серед політиків і чиновників https://biz.nv.ua/ukr/finance/shemi-z-o ... 39782.html

При нем число акционерных обществ сократилось катастрофично. И это в тот самый период, когда страна нуждалась в сохранении работающих украинских предприятий чтобы противостоять российской агрессии.

Организационная форма "АО" никак не гарантирует модернизацию производства и высокую производительность.
Зато гарантирует дикие админ издержки и сложность принятия оперативных решений. Чем больше АО станет ООО, тем всем будет двигаться легче.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:26

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  Viktor написав:Я про налоги знаю все. Не надо меня учить.
Мы обсуждали налог с минимальной ЗП сотрудника, который в некоторых странах не взымается. При этом предприятие в любом случае платит аналог нашего ЕСВ.
То есть, на наполнении ПФ такая льгота никоим образом не отражается.
На жаль Пенсійний фонд - дефіцитний, і навіть при сьогоднішніх мізерних пенсіях на 35% складається з дотацій від Бюджету...
Трусы, или крестик? :mrgreen:
ПФ у тебя дефицитный "к сожалению", но снижению ЕСВ и ускорению трудовой эмиграции - полный одобрямс...
Причина(ы) и следствие(я) - ничего другого быть не могло. Меньше людей платит меньшее количество взносов.
Дивіться як це ...(нехороше слово) повністю викривлює ситуацію.
1 Було 1600 мінімалка і 42% ЄСВ =676 грн + 240 грн ПДФО=916 грн з працівника
2 Стало
а - спочатку 3200 мінімалка і 22%ЄСВ=676 грн + 600 грн ПДФО=1276 грн
б - зараз 4176 мінімалка і 22%ЄСВ=918 грн + 814 грнПДФО=1732 грн
2 Таким чином розмір виплат в бюджет з працюючого виріс в 2 рази при сталому курсі
3 Було 12 млн офіційно працюючих - стало 11 млн офіційно працюючих
Було 5000 грн середня зарплата( стало 10000 грн середня зарплата
Як бачимо бюджет не втратив,та й сам розмір бюджету який зріс в ТРИ рази цьому підтвердження
  zРадио написав: Выход можно было бы искать в более позднем выходе на пенсию, но низкий верхний порог трудоспособного возраста и невысокая продолжительность жизни не дают необходимого маневра...
А в цьому абзаці наш зрадофіл повністю відпрацьовуючи кремлівські методички починає лякати майбутніх громадян України підвищенням пенсійного стажу.
І ніби прямо про це не говорить - просто капає на мозги припущеннями... :mrgreen:
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:26

  wild2006 написав:
  vitaliian написав:Львиная доля бюджета работает на обогащение узкого круга лиц - покупателей овгз и такой аттракцион невиданной щедрости может длиться достаточно долго.
А что же этим узким лицам, покупателям ОВГЗ, мешает положить бабки на депо под 17%, а не покупать ОВГЗ под 15?
а что помешало бы вам положить в один - два банка (которые дают сейчас 17%) ну, скажем, миллионов 10..?, а 20..? а 50...?? И потом, дело не только в надёжности - в банке депозит берут максимум на год по высоким ставкам (ну, ок - полтора) а в ОВГЗ мы можете забить эту, пока ещё высокую, ставку на 5,5 лет - потому на них такой спрос//))
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:29

  yama написав:
  change_pm написав:Нашей типо "илите" очень повезло, что 300 лет русиш + 70 лет советиш селекции оставило больщинство из трусливых, недоговороспособных людей на этой территории и они предпочитают просто уехать, чем бороться за свои права тут.

Если кого обидел, сорри!
таки да вы полностью (подтвердили) повторили тезис Степана Геннадиевича Демуры :) он тоже любит говорить об отрицательной селекции ее проводили на нашей земле все время со времен 1917 дальше не копал ...


Сегодня суббота, так что офтоп даже полезен :)
Я подобным образом размышляю... Особенно негативными были 70 лет советов. Джаст для примера, часть моих корней - запорожские казаки, но чтобы выжить предки перебрались на Донбасс в 17хх годах. Тогда Сич разрушали, но нужны были люди для форпостов. Часть предков перебралась на Дон.
В войнах 20 века не все выжили, но 33 год пережили, т.к. влились в рабочую среду в городе. В партии не были, поэтому ни роста, ничего особенно не было.

А чьи-то предки грабили и убивали на большой дороге. Доносы и стукачество, служба партии. Каннибализм в 33 году и т.д., можно перечислять пороки человеческие часами. Так их наследники тоже где-то рядом с нами...

Так вот, люди непримиримые и совестливые, уничтожались или оттодвигались, осталось в большинстве, то что осталось. Непримиримых, совестивых, готовых бороться - меньшинство.

Для меня показательны некоторые случаи из жизни. Про какого-то быка и про Пашинского. И таких случаев миллионы.

Про быка. Где-то в селе две девочки подружки возвращались домой по обочине дороги (тротуаров же у нас в селах нет!). Их сбили, убили и уехали. Полиция все-таки нашла негодяя, но это оказался какой-то крутой чел и отец одной из девочек был уверен, что ему (тому крутому) ничего не будет.
Я тоже уверен, что ему ничего и не было. Этот сюжет был пару лет назад и я на 100% уверен, что крутой и дальше гоняет и сбивает, а отец невинноубиенной глушит горе в водке. Раз у нас такие продажные суды, то и такие проблемы должны на мой взгляд по другому решаться, кровной местью.
Когда тебе нечего терять (уже все потеряно) и нет справедливости, то смысл продолжать быть рабом?

Тоже самое касается Пашинского. Все же местные знали, чем и как он забавляется. Почему не объединиться и постоять за свои права?

зы. Дажа отара овец может убить одного волка ВМЕСТЕ, не так ли?
change_pm
 
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