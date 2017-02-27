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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 вер, 2019 09:07
yama написав: change_pm написав:
Нашей типо "илите" очень повезло, что 300 лет русиш + 70 лет советиш селекции оставило больщинство из трусливых, недоговороспособных людей на этой территории и они предпочитают просто уехать, чем бороться за свои права тут.
Если кого обидел, сорри!
таки да вы полностью (подтвердили) повторили тезис Степана Геннадиевича Демуры
он тоже любит говорить об отрицательной селекции ее проводили на нашей земле все время со времен 1917 дальше не копал ...
Это этим можно объяснить упоротое желание агрессивно настроенных активистов-террористов устроить в стране безлад, нарушить конституцию и сдать врагу Крым без боя?
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Додано: Суб 28 вер, 2019 09:09
А курсец пошел ещё со вчера....
Ох чую, с понедельника паровоз живее поедет в гору - дровишек немало набросали - и МВФ и Приват и Данилюк... Ну, мне пока рано беспокоится я доллар сдавал для ОВГЗ пА 24,65 и выше//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Суб 28 вер, 2019 09:11
asti написав:
А курсец пошел ещё со вчера....
Ох чую, с понедельника паровоз живее поедет в гору - дровишек немало набросали - и МВФ и Приват и Данилюк... Ну, мне пока рано беспокоится я доллар сдавал для ОВГЗ пА 24,65 и выше//))
как покупали ОВГЗ? через газбанк?
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Додано: Суб 28 вер, 2019 09:14
vitaliian написав:Львиная доля бюджета работает на обогащение узкого круга лиц - покупателей овгз и такой аттракцион невиданной щедрости может длиться достаточно долго.
Хочется сказать матерно но я скажу это про себя.
А что же этим узким лицам, покупателям ОВГЗ, мешает положить бабки на депо под 17%, а не покупать ОВГЗ под 15?
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wild2006
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Додано: Суб 28 вер, 2019 09:18
wild2006 написав: vitaliian написав:Львиная доля бюджета работает на обогащение узкого круга лиц - покупателей овгз и такой аттракцион невиданной щедрости может длиться достаточно долго.
Хочется сказать матерно но я скажу это про себя.
А что же этим узким лицам, покупателям ОВГЗ, мешает положить бабки на депо под 17%, а не покупать ОВГЗ под 15?
С дохода от депозита обычно платится налог в размере 19,5% на сегодня. На суммах это очень обидно получается. Да и зачем платить, если по операциям с ОВГЗ этот налог не платится и ОВГЗ почти на порядок надежнее, чем депозит в банке?
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Додано: Суб 28 вер, 2019 09:21
buratinyo написав: asti написав:
А курсец пошел ещё со вчера....
Ох чую, с понедельника паровоз живее поедет в гору - дровишек немало набросали - и МВФ и Приват и Данилюк... Ну, мне пока рано беспокоится я доллар сдавал для ОВГЗ пА 24,65 и выше//))
как покупали ОВГЗ? через газбанк?
через Газ дорого, беру через Южный...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 28 вер, 2019 09:25
buratinyo написав:
При нем число акционерных обществ сократилось катастрофично. И это в тот самый период, когда страна нуждалась в сохранении работающих украинских предприятий чтобы противостоять российской агрессии.
Организационная форма "АО" никак не гарантирует модернизацию производства и высокую производительность.
Зато гарантирует дикие админ издержки и сложность принятия оперативных решений. Чем больше АО станет ООО, тем всем будет двигаться легче.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 09:26
zРадио написав: budivelnik написав: Viktor написав:
Я про налоги знаю все. Не надо меня учить.
Мы обсуждали налог с минимальной ЗП сотрудника, который в некоторых странах не взымается. При этом предприятие в любом случае платит аналог нашего ЕСВ.
То есть, на наполнении ПФ такая льгота никоим образом не отражается.
На жаль Пенсійний фонд - дефіцитний, і навіть при сьогоднішніх мізерних пенсіях на 35% складається з дотацій від Бюджету...
Трусы, или крестик?
ПФ у тебя дефицитный "к сожалению", но снижению ЕСВ и ускорению трудовой эмиграции - полный одобрямс...
Причина(ы) и следствие(я) - ничего другого быть не могло. Меньше людей платит меньшее количество взносов.
Дивіться як це ...(нехороше слово) повністю викривлює ситуацію.
1 Було 1600 мінімалка і 42% ЄСВ =676 грн + 240 грн ПДФО=916 грн з працівника
2 Стало
а - спочатку 3200 мінімалка і 22%ЄСВ=676 грн + 600 грн ПДФО=1276 грн
б - зараз 4176 мінімалка і 22%ЄСВ=918 грн + 814 грнПДФО=1732 грн
2 Таким чином розмір виплат в бюджет з працюючого виріс в 2 рази при сталому курсі
3 Було 12 млн офіційно працюючих - стало 11 млн офіційно працюючих
Було 5000 грн середня зарплата( стало 10000 грн середня зарплата
Як бачимо бюджет не втратив,та й сам розмір бюджету який зріс в ТРИ рази цьому підтвердження
zРадио написав:
Выход можно было бы искать в более позднем выходе на пенсию, но низкий верхний порог трудоспособного возраста и невысокая продолжительность жизни не дают необходимого маневра...
А в цьому абзаці наш зрадофіл повністю відпрацьовуючи кремлівські методички починає лякати майбутніх громадян України підвищенням пенсійного стажу.
І ніби прямо про це не говорить - просто капає на мозги припущеннями...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 28 вер, 2019 09:26
wild2006 написав: vitaliian написав:Львиная доля бюджета работает на обогащение узкого круга лиц - покупателей овгз и такой аттракцион невиданной щедрости может длиться достаточно долго.
А что же этим узким лицам, покупателям ОВГЗ, мешает положить бабки на депо под 17%, а не покупать ОВГЗ под 15?
а что помешало бы вам положить в один - два банка (которые дают сейчас 17%) ну, скажем, миллионов 10..?, а 20..? а 50...?? И потом, дело не только в надёжности - в банке депозит берут максимум на год по высоким ставкам (ну, ок - полтора) а в ОВГЗ мы можете забить эту, пока ещё высокую, ставку на 5,5 лет - потому на них такой спрос//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Суб 28 вер, 2019 09:29
yama написав: change_pm написав:
Нашей типо "илите" очень повезло, что 300 лет русиш + 70 лет советиш селекции оставило больщинство из трусливых, недоговороспособных людей на этой территории и они предпочитают просто уехать, чем бороться за свои права тут.
Если кого обидел, сорри!
таки да вы полностью (подтвердили) повторили тезис Степана Геннадиевича Демуры
он тоже любит говорить об отрицательной селекции ее проводили на нашей земле все время со времен 1917 дальше не копал ...
Сегодня суббота, так что офтоп даже полезен
Я подобным образом размышляю... Особенно негативными были 70 лет советов. Джаст для примера, часть моих корней - запорожские казаки, но чтобы выжить предки перебрались на Донбасс в 17хх годах. Тогда Сич разрушали, но нужны были люди для форпостов. Часть предков перебралась на Дон.
В войнах 20 века не все выжили, но 33 год пережили, т.к. влились в рабочую среду в городе. В партии не были, поэтому ни роста, ничего особенно не было.
А чьи-то предки грабили и убивали на большой дороге. Доносы и стукачество, служба партии. Каннибализм в 33 году и т.д., можно перечислять пороки человеческие часами. Так их наследники тоже где-то рядом с нами...
Так вот, люди непримиримые и совестливые, уничтожались или оттодвигались, осталось в большинстве, то что осталось. Непримиримых, совестивых, готовых бороться - меньшинство.
Для меня показательны некоторые случаи из жизни. Про какого-то быка и про Пашинского. И таких случаев миллионы.
Про быка. Где-то в селе две девочки подружки возвращались домой по обочине дороги (тротуаров же у нас в селах нет!). Их сбили, убили и уехали. Полиция все-таки нашла негодяя, но это оказался какой-то крутой чел и отец одной из девочек был уверен, что ему (тому крутому) ничего не будет.
Я тоже уверен, что ему ничего и не было. Этот сюжет был пару лет назад и я на 100% уверен, что крутой и дальше гоняет и сбивает, а отец невинноубиенной глушит горе в водке. Раз у нас такие продажные суды, то и такие проблемы должны на мой взгляд по другому решаться, кровной местью.
Когда тебе нечего терять (уже все потеряно) и нет справедливости, то смысл продолжать быть рабом?
Тоже самое касается Пашинского. Все же местные знали, чем и как он забавляется. Почему не объединиться и постоять за свои права?
зы. Дажа отара овец может убить одного волка ВМЕСТЕ, не так ли?
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change_pm
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