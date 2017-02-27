Додано: Суб 28 вер, 2019 09:29

yama написав: change_pm написав: Нашей типо "илите" очень повезло, что 300 лет русиш + 70 лет советиш селекции оставило больщинство из трусливых, недоговороспособных людей на этой территории и они предпочитают просто уехать, чем бороться за свои права тут.



Если кого обидел, сорри! Нашей типо "илите" очень повезло, что 300 лет русиш + 70 лет советиш селекции оставило больщинство из трусливых, недоговороспособных людей на этой территории и они предпочитают просто уехать, чем бороться за свои права тут.Если кого обидел, сорри! таки да вы полностью (подтвердили) повторили тезис Степана Геннадиевича Демуры он тоже любит говорить об отрицательной селекции ее проводили на нашей земле все время со времен 1917 дальше не копал ... таки да вы полностью (подтвердили) повторили тезис Степана Геннадиевича Демурыон тоже любит говорить об отрицательной селекции ее проводили на нашей земле все время со времен 1917 дальше не копал ...

Сегодня суббота, так что офтоп даже полезенЯ подобным образом размышляю... Особенно негативными были 70 лет советов. Джаст для примера, часть моих корней - запорожские казаки, но чтобы выжить предки перебрались на Донбасс в 17хх годах. Тогда Сич разрушали, но нужны были люди для форпостов. Часть предков перебралась на Дон.В войнах 20 века не все выжили, но 33 год пережили, т.к. влились в рабочую среду в городе. В партии не были, поэтому ни роста, ничего особенно не было.А чьи-то предки грабили и убивали на большой дороге. Доносы и стукачество, служба партии. Каннибализм в 33 году и т.д., можно перечислять пороки человеческие часами. Так их наследники тоже где-то рядом с нами...Так вот, люди непримиримые и совестливые, уничтожались или оттодвигались, осталось в большинстве, то что осталось. Непримиримых, совестивых, готовых бороться - меньшинство.Для меня показательны некоторые случаи из жизни. Про какого-то быка и про Пашинского. И таких случаев миллионы.Про быка. Где-то в селе две девочки подружки возвращались домой по обочине дороги (тротуаров же у нас в селах нет!). Их сбили, убили и уехали. Полиция все-таки нашла негодяя, но это оказался какой-то крутой чел и отец одной из девочек был уверен, что ему (тому крутому) ничего не будет.Я тоже уверен, что ему ничего и не было. Этот сюжет был пару лет назад и я на 100% уверен, что крутой и дальше гоняет и сбивает, а отец невинноубиенной глушит горе в водке. Раз у нас такие продажные суды, то и такие проблемы должны на мой взгляд по другому решаться, кровной местью.Когда тебе нечего терять (уже все потеряно) и нет справедливости, то смысл продолжать быть рабом?Тоже самое касается Пашинского. Все же местные знали, чем и как он забавляется. Почему не объединиться и постоять за свои права?зы. Дажа отара овец может убить одного волка ВМЕСТЕ, не так ли?