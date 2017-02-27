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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2253225422552256

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 215
Не нижче 24.50
46%
98
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тут доречі багато писали що імпорт стоїть, те саме і на собі відчув, пригадав що досі не отримав дуже дрібні замовлення з Алі експерс, буквально декілька позицій. Раніше за два три тижні можна було вже отримати, а от зараз вже другий місяць пішов, і тиша.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 09:55

  wild2006 написав:
  vitaliian написав:Львиная доля бюджета работает на обогащение узкого круга лиц - покупателей овгз и такой аттракцион невиданной щедрости может длиться достаточно долго.

Хочется сказать матерно но я скажу это про себя.
А что же этим узким лицам, покупателям ОВГЗ, мешает положить бабки на депо под 17%, а не покупать ОВГЗ под 15?

смотрите на узкий круг лиц шире. Инфляция по своей сути налог на бедность, потому что зарплаты растут намного медленнее чем цены. У бедного человека нет пару мио положить на депозит под 17% или купить овгз, поэтому он вынужден платить каждый год больше и больше за украинские овощи, молоко, мясо и т.д. Богатые могут себе позволить получить проффит от инфляции в виде высоких ставок по депозитам (овгз) чем успешно перекроют рост потребительских цен на товары и услуги.

Спросите что мешает бедным стать богатыми? общий дефицит ресурсов и неравные возможности доступа к ним. У сына чиновника априори больше возможностей, чем у сына из простой семьи.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 10:07

Странная информация, и я даже не знаю как её объяснить, может технический сбой...

Вообщем так, сегодня Держказначейство опубликовало оперативные данные по доходам бюджета и ЕСВ, так вот, доход от ЕСВ за 26 дней превышает всего на 10,7% прошлогодний показатель на эту дату.

Для сравнения доходы от ЕСВ в августе +20,2%
За 8 месяцев +21,7%

Я думал это технический сбой,но отчеты на другие даты подтверждают падение.
На 20 сентября +16,9% (16,367 млрд (14,006 - 2018))
На 23 сентября +14,8% (16,875 млрд (14,696))
На 24 сентября +18,0% (17,122 млрд (14,506))
На 26 сентября +10,7% (18,259 млрд (16,499))

Во второй таблице я добавил красным динамику доходов от ЕСВ которая напрямую зависит от динамики заработных плат в Украине.

Предварительный вывод : если динамика поступлений в сентябре сохранится на уровне 10-11% то и средняя зарплата в сентябре по Украине будет тоже иметь такую же динамику +10...+11% в гривнах г/г.

Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 10:18

  zРадио написав:
  budivelnik написав:На жаль Пенсійний фонд - дефіцитний, і навіть при сьогоднішніх мізерних пенсіях на 35% складається з дотацій від Бюджету...


Трусы, или крестик? :mrgreen:

ПФ у тебя дефицитный "к сожалению", но снижению ЕСВ и ускорению трудовой эмиграции - полный одобрямс...


А Вы что предлагаете - ввести крепостное право? "...ускорение трудовой эмиграции" - это всего лишь реакция на экономическую политику государства
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 10:25

  budivelnik написав:Дивіться як це ...(нехороше слово) повністю викривлює ситуацію.
1 Було 1600 мінімалка і 42% ЄСВ =676 грн + 240 грн ПДФО=916 грн з працівника
2 Стало
а - спочатку 3200 мінімалка і 22%ЄСВ=676 грн + 600 грн ПДФО=1276 грн
б - зараз 4176 мінімалка і 22%ЄСВ=918 грн + 814 грнПДФО=1732 грн
2 Таким чином розмір виплат в бюджет з працюючого виріс в 2 рази при сталому курсі
3 Було 12 млн офіційно працюючих - стало 11 млн офіційно працюючих
Було 5000 грн середня зарплата( стало 10000 грн середня зарплата
Як бачимо бюджет не втратив,та й сам розмір бюджету який зріс в ТРИ рази цьому підтвердження


Какая похабнейшая манипуляция цифрами - играть минимальными величинами вместо средних!

2013:
- средняя зарплата = 3380 грн;
- средние ЕСВ отчисления = 1390 грн;
- средняя пенсия = 1510 грн;
- доля ПФ в расходах консолидированного бюджета = 17,3%.

2019:
- средняя зарплата = 10780 грн;
- средние ЕСВ отчисления = 2370 грн;
- средняя пенсия = 3000 грн;
- доля ПФ в расходах консолидированного бюджета = 13,3%.

2019 (приведенный к 2013-му - ИПЦ за период = 2,62):
- средняя зарплата = 4110 грн (+21,6%);
- средние ЕСВ отчисления = 905 грн (-35%);
- средняя пенсия = 1145 грн (-24,8%).

Таким образом, средние отчисления в ПФ, как и сам ПФ, как и средний размер пенсии уменьшились! Я написал все корректно, ты - сманипулировал и соврал.

Недоплата в ПФ и является источником увеличения реальных зарплат. "Кто не работает, тот не ест" - так можно охарактеризовать произошедшие за 6 лет социальные изменения. Я не даю оценку, хорошо это, или плохо - я констатирую факт.

  budivelnik написав:А в цьому абзаці наш зрадофіл повністю відпрацьовуючи кремлівські методички починає лякати майбутніх громадян України підвищенням пенсійного стажу.
І ніби прямо про це не говорить - просто капає на мозги припущеннями... :mrgreen:


Зацикленный на политике параноик! Здесь ее нет ни капли! Во всех развитых странах возраст выхода на пенсию значительно выше, чем в Украине. Я не пугаю возможным увеличением пенсионного возраста - это возможность, а не риск. Я сожалею о том, что в нынешних условиях этот инструмент недоступен - сам посуди, какие шансы в Украине у мужчины 60+ найти работу (или не быть уволенным и продолжать службу в 60)...
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