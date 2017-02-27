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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 вер, 2019 09:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тут доречі багато писали що імпорт стоїть, те саме і на собі відчув, пригадав що досі не отримав дуже дрібні замовлення з Алі експерс, буквально декілька позицій. Раніше за два три тижні можна було вже отримати, а от зараз вже другий місяць пішов, і тиша.
Додано: Суб 28 вер, 2019 09:55
смотрите на узкий круг лиц шире. Инфляция по своей сути налог на бедность, потому что зарплаты растут намного медленнее чем цены. У бедного человека нет пару мио положить на депозит под 17% или купить овгз, поэтому он вынужден платить каждый год больше и больше за украинские овощи, молоко, мясо и т.д. Богатые могут себе позволить получить проффит от инфляции в виде высоких ставок по депозитам (овгз) чем успешно перекроют рост потребительских цен на товары и услуги.
Спросите что мешает бедным стать богатыми? общий дефицит ресурсов и неравные возможности доступа к ним. У сына чиновника априори больше возможностей, чем у сына из простой семьи.
Додано: Суб 28 вер, 2019 10:07
Странная информация, и я даже не знаю как её объяснить, может технический сбой...
Вообщем так, сегодня Держказначейство опубликовало оперативные данные по доходам бюджета и ЕСВ, так вот, доход от ЕСВ за 26 дней превышает всего на 10,7% прошлогодний показатель на эту дату.
Для сравнения доходы от ЕСВ в августе +20,2%
За 8 месяцев +21,7%
Я думал это технический сбой,но отчеты на другие даты подтверждают падение.
На 20 сентября +16,9% (16,367 млрд (14,006 - 2018))
На 23 сентября +14,8% (16,875 млрд (14,696))
На 24 сентября +18,0% (17,122 млрд (14,506))
На 26 сентября +10,7% (18,259 млрд (16,499))
Во второй таблице я добавил красным динамику доходов от ЕСВ которая напрямую зависит от динамики заработных плат в Украине.
Предварительный вывод : если динамика поступлений в сентябре сохранится на уровне 10-11% то и средняя зарплата в сентябре по Украине будет тоже иметь такую же динамику +10...+11% в гривнах г/г.
Живите своим умом!
Додано: Суб 28 вер, 2019 10:18
А Вы что предлагаете - ввести крепостное право? "...ускорение трудовой эмиграции" - это всего лишь реакция на экономическую политику государства
Додано: Суб 28 вер, 2019 10:25
Какая похабнейшая манипуляция цифрами - играть минимальными величинами вместо средних!
2013:
- средняя зарплата = 3380 грн;
- средние ЕСВ отчисления = 1390 грн;
- средняя пенсия = 1510 грн;
- доля ПФ в расходах консолидированного бюджета = 17,3%.
2019:
- средняя зарплата = 10780 грн;
- средние ЕСВ отчисления = 2370 грн;
- средняя пенсия = 3000 грн;
- доля ПФ в расходах консолидированного бюджета = 13,3%.
2019 (приведенный к 2013-му - ИПЦ за период = 2,62):
- средняя зарплата = 4110 грн (+21,6%);
- средние ЕСВ отчисления = 905 грн (-35%);
- средняя пенсия = 1145 грн (-24,8%).
Таким образом, средние отчисления в ПФ, как и сам ПФ, как и средний размер пенсии уменьшились! Я написал все корректно, ты - сманипулировал и соврал.
Недоплата в ПФ и является источником увеличения реальных зарплат. "Кто не работает, тот не ест" - так можно охарактеризовать произошедшие за 6 лет социальные изменения. Я не даю оценку, хорошо это, или плохо - я констатирую факт.
Зацикленный на политике параноик! Здесь ее нет ни капли! Во всех развитых странах возраст выхода на пенсию значительно выше, чем в Украине. Я не пугаю возможным увеличением пенсионного возраста - это возможность, а не риск. Я сожалею о том, что в нынешних условиях этот инструмент недоступен - сам посуди, какие шансы в Украине у мужчины 60+ найти работу (или не быть уволенным и продолжать службу в 60)...
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