Додано: Суб 28 вер, 2019 10:25

budivelnik написав: Дивіться як це ...(нехороше слово) повністю викривлює ситуацію.

1 Було 1600 мінімалка і 42% ЄСВ =676 грн + 240 грн ПДФО=916 грн з працівника

2 Стало

а - спочатку 3200 мінімалка і 22%ЄСВ=676 грн + 600 грн ПДФО=1276 грн

б - зараз 4176 мінімалка і 22%ЄСВ=918 грн + 814 грнПДФО=1732 грн

2 Таким чином розмір виплат в бюджет з працюючого виріс в 2 рази при сталому курсі

3 Було 12 млн офіційно працюючих - стало 11 млн офіційно працюючих

Було 5000 грн середня зарплата( стало 10000 грн середня зарплата

Як бачимо бюджет не втратив,та й сам розмір бюджету який зріс в ТРИ рази цьому підтвердження

Дивіться як це ...(нехороше слово) повністю викривлює ситуацію.1 Було 1600 мінімалка і 42% ЄСВ =676 грн + 240 грн ПДФО=916 грн з працівника2 Сталоа - спочатку 3200 мінімалка і 22%ЄСВ=676 грн + 600 грн ПДФО=1276 грнб - зараз 4176 мінімалка і 22%ЄСВ=918 грн + 814 грнПДФО=1732 грн2 Таким чином розмір виплат в бюджет з працюючого виріс в 2 рази при сталому курсі3 Було 12 млн офіційно працюючих - стало 11 млн офіційно працюючихБуло 5000 грн середня зарплата( стало 10000 грн середня зарплатаЯк бачимо бюджет не втратив,та й сам розмір бюджету який зріс в ТРИ рази цьому підтвердження

budivelnik написав: А в цьому абзаці наш зрадофіл повністю відпрацьовуючи кремлівські методички починає лякати майбутніх громадян України підвищенням пенсійного стажу.

І ніби прямо про це не говорить - просто капає на мозги припущеннями... А в цьому абзаці наш зрадофіл повністю відпрацьовуючи кремлівські методички починає лякати майбутніх громадян України підвищенням пенсійного стажу.І ніби прямо про це не говорить - просто капає на мозги припущеннями...

Какая похабнейшая манипуляция цифрами - играть минимальными величинами вместо средних!- средняя зарплата = 3380 грн;- средние ЕСВ отчисления = 1390 грн;- средняя пенсия = 1510 грн;- доля ПФ в расходах консолидированного бюджета = 17,3%.- средняя зарплата = 10780 грн;- средние ЕСВ отчисления = 2370 грн;- средняя пенсия = 3000 грн;- доля ПФ в расходах консолидированного бюджета = 13,3%.- средняя зарплата = 4110 грн- средние ЕСВ отчисления = 905 грн- средняя пенсия = 1145 грнТаким образом, средние отчисления в ПФ, как и сам ПФ, как и средний размер пенсии уменьшились! Я написал все корректно, ты - сманипулировал и соврал.Недоплата в ПФ и является источником увеличения реальных зарплат. "Кто не работает, тот не ест" - так можно охарактеризовать произошедшие за 6 лет социальные изменения. Я не даю оценку, хорошо это, или плохо - я констатирую факт.Зацикленный на политике параноик! Здесь ее нет ни капли! Во всех развитых странах возраст выхода на пенсию значительно выше, чем в Украине. Я не пугаю увеличением пенсионного возраста - это возможность, а не риск. Я сожалею о том, что в нынешних условиях этот инструмент малодопуступен - сам посуди, какие шансы в Украине у мужчины 60+ найти работу (или не быть уволенным и продолжать службу в 60)...