|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 вер, 2019 10:39
zРадио написав:
какие шансы в Украине у мужчины 60+ найти работу (или не быть уволенным и продолжать службу в 60)...
... та що там знайти роботу.... тут українцю дожити до 60р. - за щастя!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6953
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 464 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2019 10:39
[quote="4757230:zzzzzz"][/quote]
Я понимаю что данные предварительны, но пугает резкий размер роста поступлений от ЕСВ, был рост за 8 месяцев +20% а тут бац, и рост сократился до +10%
Возможно, что часть экономики начала отправлять людей в неоплачиваемые отпуска?
Оттуда же, возможно, и падение промпроизводства?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 577
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2019 10:46
budivelnik написав: zРадио написав:
Таким образом, средние отчисления в ПФ, как и сам ПФ, как и средний размер пенсии уменьшились! Я написал все корректно, ты - сманипулировал и соврал.
Що ти написав коректно?
Взяв тільки один параметр-ЄСВ
і забув що є ще один-ПДФО..
По ЄСВ - впав
ПО ПДФО - виріс...
Загальна сума - виросла...
Так що йди і зрадофільнічай десь в іншому місці.
Причем здесь НДФЛ??? Ты умеешь мух от котлет отделять?
ЕСВ начисляется исключительно с зарплатой (даже если это зарплата ФОПа). НДФЛ же имеет существенно более широкую базу начисления.
Более того, у этих налогов совершенно разные центры ответственности и назначение.
Может еще давай ренту и акцизы приплетем к оценке решения о снижении ЕСВ?
Дурдом "Солнышко"...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3602
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 1884 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Суб 28 вер, 2019 10:51
budivelnik написав:
2013:
- средняя зарплата = 3380 грн;
- средние ЕСВ отчисления = 1390 грн;
- ПДФО 15% = 507 грн
- всього з людини 1390+507=1897 грн
- средняя пенсия = 1510 грн;
- доля ПФ в расходах консолидированного бюджета = 17,3%.
2019:
- средняя зарплата = 10780 грн;
- средние ЕСВ отчисления = 2370 грн;
- ПДФО 19,5% = 2102 грн
- всього з людини 2370+2012=4382 грн
- средняя пенсия = 3000 грн;
- доля ПФ в расходах консолидированного бюджета = 13,3%.
Даже если заняться ерундистикой, которую ты предлагаешь (и бессмысленность которой я доказал выше), то все равно ты умудрился накосячить даже здесь
Во-первых, НДФЛ в 2013-м был прогрессивным (ставка не только 15%, но и 20%), а во-вторых, поверх этого существовал сбор в социальные фонды в размере 3.6%, которого на сегодня нет, потому что эти средства взимаются внутри НДФЛ и распределяются в фонды по формуле
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3602
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 1884 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Суб 28 вер, 2019 10:51
change_pm написав:
Я понимаю что данные предварительны, но пугает резкий размер роста поступлений от ЕСВ, был рост за 8 месяцев +20% а тут бац, и рост сократился до +10%
zzzzzz написав:
Возможно, что часть экономики начала отправлять людей в неоплачиваемые отпуска?
Оттуда же, возможно, и падение промпроизводства?
Да не понятно.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35392
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3441 раз.
- Подякували: 7485 раз.
-
- Профіль
-
33
7
2
Додано: Суб 28 вер, 2019 10:55
zzzzzz написав: change_pm написав:
Я понимаю что данные предварительны, но пугает резкий размер роста поступлений от ЕСВ, был рост за 8 месяцев +20% а тут бац, и рост сократился до +10%
zzzzzz написав:
Возможно, что часть экономики начала отправлять людей в неоплачиваемые отпуска?
Оттуда же, возможно, и падение промпроизводства?
Да не понятно.
А может просто выходные так выпали - а, следовательно, и начисления авансов? Анализировать по неполному месяцу то, что привязано к полному, чревато умозрительными заключениями
Сам когда-то на это попался...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3602
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 1884 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Суб 28 вер, 2019 11:15
reef написав: zРадио написав:
Трусы, или крестик?
ПФ у тебя дефицитный "к сожалению", но снижению ЕСВ и ускорению трудовой эмиграции - полный одобрямс...
А Вы что предлагаете - ввести крепостное право? "...ускорение трудовой эмиграции" - это всего лишь реакция на экономическую политику государства
А какая экономическая политика в Польше, откуда массово эмигрируют в страны золотого миллиарда?
Неравенство зарплат было, есть и будет, и люди будут ехать (легально или нелегально) туда, где они выше.
И есть еще фактор "спокойной жизни", подальше от крымов, донбассов и восточного рейха.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 16237
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1532 раз.
- Подякували: 2507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2019 11:23
Starikan написав: reef написав: zРадио написав:
Трусы, или крестик?
ПФ у тебя дефицитный "к сожалению", но снижению ЕСВ и ускорению трудовой эмиграции - полный одобрямс...
А Вы что предлагаете - ввести крепостное право? "...ускорение трудовой эмиграции" - это всего лишь реакция на экономическую политику государства
А какая экономическая политика в Польше, откуда массово эмигрируют в страны золотого миллиарда?
Неравенство зарплат было, есть и будет, и люди будут ехать (легально или нелегально) туда, где они выше.
И есть еще фактор "спокойной жизни", подальше от крымов, донбассов и восточного рейха.
Эмиграция - это глобальное явление. Я ж говорю - спорить об этом бессмысленно. Уезжают даже со Штатов и Западной Европы. Но есть нюанс (с), как в известном анекдоте.
Развитые страны решают эту проблему с помощью иммиграционной политики. У нас же здесь очень ограниченный маневр - во-первых, сложно найти более бедное население (даже среди стран бывшего СССР зарплаты выше, чем в Украине, в 11 из 14 стран), а во-вторых, у нас есть еще и космополитические барьеры. Если память не изменяет, ты и говорил, что не хотел бы видеть выходцев из других стран на улицах украинских городов...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3602
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 796 раз.
- Подякували: 1884 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Суб 28 вер, 2019 11:25
change_pm написав:
Раз у нас такие продажные суды, то и такие проблемы должны на мой взгляд по другому решаться, кровной местью.
Когда тебе нечего терять (уже все потеряно) и нет справедливости, то смысл продолжать быть рабом?
Тоже самое касается Пашинского. Все же местные знали, чем и как он забавляется. Почему не объединиться и постоять за свои права?
зы. Дажа отара овец может убить одного волка ВМЕСТЕ, не так ли?
Это как - с вилами на мужика с винтовкой, да и, возможно, с вооруженными охранниками?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 16237
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 1532 раз.
- Подякували: 2507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2019 11:26
З-радио, нет,нет,нет.
Данные по доходам идут в сравнее с данными на ту же дату.
То есть если данные на 26 сентября, то и сравнение с 26.09.2018
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35392
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3441 раз.
- Подякували: 7485 раз.
-
- Профіль
-
33
7
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|237
|21363
|
|
|15799
|1890370
|
|
|6712
|1457290
|
Вів 24 вер, 2019 11:38
ЛОБ
|