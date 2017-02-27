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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2255225622572258>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 215
Не нижче 24.50
46%
98
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 10:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:какие шансы в Украине у мужчины 60+ найти работу (или не быть уволенным и продолжать службу в 60)...

... та що там знайти роботу.... тут українцю дожити до 60р. - за щастя!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 10:39

[quote="4757230:zzzzzz"][/quote]
Я понимаю что данные предварительны, но пугает резкий размер роста поступлений от ЕСВ, был рост за 8 месяцев +20% а тут бац, и рост сократился до +10%

Возможно, что часть экономики начала отправлять людей в неоплачиваемые отпуска?
Оттуда же, возможно, и падение промпроизводства?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 10:46

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Таким образом, средние отчисления в ПФ, как и сам ПФ, как и средний размер пенсии уменьшились! Я написал все корректно, ты - сманипулировал и соврал.
Що ти написав коректно?
Взяв тільки один параметр-ЄСВ
і забув що є ще один-ПДФО..
По ЄСВ - впав
ПО ПДФО - виріс...
Загальна сума - виросла...
Так що йди і зрадофільнічай десь в іншому місці.


Причем здесь НДФЛ??? Ты умеешь мух от котлет отделять?

ЕСВ начисляется исключительно с зарплатой (даже если это зарплата ФОПа). НДФЛ же имеет существенно более широкую базу начисления.

Более того, у этих налогов совершенно разные центры ответственности и назначение.

Может еще давай ренту и акцизы приплетем к оценке решения о снижении ЕСВ? :mrgreen: Дурдом "Солнышко"...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 10:51

  budivelnik написав:
2013:
- средняя зарплата = 3380 грн;
- средние ЕСВ отчисления = 1390 грн;
- ПДФО 15% = 507 грн
- всього з людини 1390+507=1897 грн
- средняя пенсия = 1510 грн;
- доля ПФ в расходах консолидированного бюджета = 17,3%.

2019:
- средняя зарплата = 10780 грн;
- средние ЕСВ отчисления = 2370 грн;
- ПДФО 19,5% = 2102 грн
- всього з людини 2370+2012=4382 грн
- средняя пенсия = 3000 грн;
- доля ПФ в расходах консолидированного бюджета = 13,3%.


Даже если заняться ерундистикой, которую ты предлагаешь (и бессмысленность которой я доказал выше), то все равно ты умудрился накосячить даже здесь :mrgreen:

Во-первых, НДФЛ в 2013-м был прогрессивным (ставка не только 15%, но и 20%), а во-вторых, поверх этого существовал сбор в социальные фонды в размере 3.6%, которого на сегодня нет, потому что эти средства взимаются внутри НДФЛ и распределяются в фонды по формуле
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 10:51

  change_pm написав:
  zzzzzz написав:

Я понимаю что данные предварительны, но пугает резкий размер роста поступлений от ЕСВ, был рост за 8 месяцев +20% а тут бац, и рост сократился до +10%

Возможно, что часть экономики начала отправлять людей в неоплачиваемые отпуска?
Оттуда же, возможно, и падение промпроизводства?

Да не понятно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 10:55

  zzzzzz написав:
  change_pm написав:
  zzzzzz написав:

Я понимаю что данные предварительны, но пугает резкий размер роста поступлений от ЕСВ, был рост за 8 месяцев +20% а тут бац, и рост сократился до +10%

Возможно, что часть экономики начала отправлять людей в неоплачиваемые отпуска?
Оттуда же, возможно, и падение промпроизводства?

Да не понятно.


А может просто выходные так выпали - а, следовательно, и начисления авансов? Анализировать по неполному месяцу то, что привязано к полному, чревато умозрительными заключениями :D Сам когда-то на это попался...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:15

  reef написав:
  zРадио написав: Трусы, или крестик? :mrgreen:
ПФ у тебя дефицитный "к сожалению", но снижению ЕСВ и ускорению трудовой эмиграции - полный одобрямс...
А Вы что предлагаете - ввести крепостное право? "...ускорение трудовой эмиграции" - это всего лишь реакция на экономическую политику государства

А какая экономическая политика в Польше, откуда массово эмигрируют в страны золотого миллиарда?
Неравенство зарплат было, есть и будет, и люди будут ехать (легально или нелегально) туда, где они выше.
И есть еще фактор "спокойной жизни", подальше от крымов, донбассов и восточного рейха.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:23

  Starikan написав:
  reef написав:
  zРадио написав: Трусы, или крестик? :mrgreen:
ПФ у тебя дефицитный "к сожалению", но снижению ЕСВ и ускорению трудовой эмиграции - полный одобрямс...
А Вы что предлагаете - ввести крепостное право? "...ускорение трудовой эмиграции" - это всего лишь реакция на экономическую политику государства

А какая экономическая политика в Польше, откуда массово эмигрируют в страны золотого миллиарда?
Неравенство зарплат было, есть и будет, и люди будут ехать (легально или нелегально) туда, где они выше.
И есть еще фактор "спокойной жизни", подальше от крымов, донбассов и восточного рейха.


Эмиграция - это глобальное явление. Я ж говорю - спорить об этом бессмысленно. Уезжают даже со Штатов и Западной Европы. Но есть нюанс (с), как в известном анекдоте.

Развитые страны решают эту проблему с помощью иммиграционной политики. У нас же здесь очень ограниченный маневр - во-первых, сложно найти более бедное население (даже среди стран бывшего СССР зарплаты выше, чем в Украине, в 11 из 14 стран), а во-вторых, у нас есть еще и космополитические барьеры. Если память не изменяет, ты и говорил, что не хотел бы видеть выходцев из других стран на улицах украинских городов...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:25

  change_pm написав:Раз у нас такие продажные суды, то и такие проблемы должны на мой взгляд по другому решаться, кровной местью.
Когда тебе нечего терять (уже все потеряно) и нет справедливости, то смысл продолжать быть рабом?
Тоже самое касается Пашинского. Все же местные знали, чем и как он забавляется. Почему не объединиться и постоять за свои права?
зы. Дажа отара овец может убить одного волка ВМЕСТЕ, не так ли?

Это как - с вилами на мужика с винтовкой, да и, возможно, с вооруженными охранниками?
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:26

З-радио, нет,нет,нет.
Данные по доходам идут в сравнее с данными на ту же дату.

То есть если данные на 26 сентября, то и сравнение с 26.09.2018
Живите своим умом!
zzzzzz
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