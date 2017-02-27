Додано: Суб 28 вер, 2019 11:23

Starikan написав: reef написав: zРадио написав: Трусы, или крестик?

ПФ у тебя дефицитный "к сожалению", но снижению ЕСВ и ускорению трудовой эмиграции - полный одобрямс... Трусы, или крестик?ПФ у тебя дефицитный "к сожалению", но снижению ЕСВ и А Вы что предлагаете - ввести крепостное право? "...ускорение трудовой эмиграции" - это всего лишь реакция на экономическую политику государства А Вы что предлагаете - ввести крепостное право? "...ускорение трудовой эмиграции" - это всего лишь реакция на экономическую политику государства

А какая экономическая политика в Польше, откуда массово эмигрируют в страны золотого миллиарда?

Неравенство зарплат было, есть и будет, и люди будут ехать (легально или нелегально) туда, где они выше.

И есть еще фактор "спокойной жизни", подальше от крымов, донбассов и восточного рейха. А какая экономическая политика в Польше, откуда массово эмигрируют в страны золотого миллиарда?Неравенство зарплат было, есть и будет, и люди будут ехать (легально или нелегально) туда, где они выше.И есть еще фактор "спокойной жизни", подальше от крымов, донбассов и восточного рейха.

Эмиграция - это глобальное явление. Я ж говорю - спорить об этом бессмысленно. Уезжают даже со Штатов и Западной Европы. Но есть нюанс (с), как в известном анекдоте.Развитые страны решают эту проблему с помощью иммиграционной политики. У нас же здесь очень ограниченный маневр - во-первых, сложно найти более бедное население (даже среди стран бывшего СССР зарплаты выше, чем в Украине, в 11 из 14 стран), а во-вторых, у нас есть еще и космополитические барьеры. Если память не изменяет, ты и говорил, что не хотел бы видеть выходцев из других стран на улицах украинских городов...