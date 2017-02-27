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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2255225622572258

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 215
Не нижче 24.50
46%
98
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:30

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
2013:
- средняя зарплата = 3380 грн;
- средние ЕСВ отчисления = 1390 грн;
- ПДФО 15% = 507 грн
- всього з людини 1390+507=1897 грн
- средняя пенсия = 1510 грн;
- доля ПФ в расходах консолидированного бюджета = 17,3%.

2019:
- средняя зарплата = 10780 грн;
- средние ЕСВ отчисления = 2370 грн;
- ПДФО 19,5% = 2102 грн
- всього з людини 2370+2012=4382 грн
- средняя пенсия = 3000 грн;
- доля ПФ в расходах консолидированного бюджета = 13,3%.
Даже если заняться ерундистикой, которую ты предлагаешь (и бессмысленность которой я доказал выше), то все равно ты умудрился накосячить даже здесь :mrgreen:
Во-первых, НДФЛ в 2013-м был прогрессивным (ставка не только 15%, но и 20%), а во-вторых, поверх этого существовал сбор в социальные фонды в размере 3.6%, которого на сегодня нет, потому что эти средства взимаются внутри НДФЛ и распределяются в фонды по формуле
Якби ти памятав з чого ти почав критикувати - то давно б вже сховався під плінтус
Почалось з того що я написав
  budivelnik написав:На жаль Пенсійний фонд - дефіцитний, і навіть при сьогоднішніх мізерних пенсіях на 35% складається з дотацій від Бюджету...
Тобто для мене ясно що ПДФО -це наповнювач бюджету.а так як бюджет ПФ дотаційний з загального Бюджету - то враховувати треба всі складові.
Ти чочав як фекалій через паличку крутитись і розганяти зраду..
В тебе це не вийшло-мені плюс
Ти також в плюсах - з ольгіно за спробу розгону зради-тридцять срібляників отримав.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:31

  zzzzzz написав:З-радио, нет,нет,нет.
Данные по доходам идут в сравнее с данными на ту же дату.

То есть если данные на 26 сентября, то и сравнение с 26.09.2018


Это я понял и говорю о другом - аванс начисляется исходя из количества рабочих дней, отработанных на дату. В сентябре 2018-го таковых чисто календарно могло быть больше, чем в сентябре 2019-го. Когда же зарплата "закрывается", эта диспропорция устраняется. Поэтому анализируя неполный месяц в данном конкретном случае (объеме поспуплений налогов с ЗП), можно ошибиться
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 28 вер, 2019 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:31

всё с понедельника для грн. начинаются холода???
мвф, приват, данилюк - всё это одна цепочка от бени.
а значит всё наконец то станет на свои места и дол. уйдёт быстрыми темпами к отметки миниму 27.5
2020г. будем встречать с курсом 28,5 :P :P :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:37

  zРадио написав: Эмиграция - это глобальное явление. Я ж говорю - спорить об этом бессмысленно. Уезжают даже со Штатов и Западной Европы. Но есть нюанс (с), как в известном анекдоте.

Развитые страны решают эту проблему с помощью иммиграционной политики. У нас же здесь очень ограниченный маневр - во-первых, сложно найти более бедное население (даже среди стран бывшего СССР зарплаты выше, чем в Украине, в 11 из 14 стран), а во-вторых, у нас есть еще и космополитические барьеры. Если память не изменяет, ты и говорил, что не хотел бы видеть выходцев из других стран на улицах украинских городов...

Изменяет, это был не я 8)
Я живу на улице, ведущей от метро к студ.общежитиям и совершенно спокойно смотрю на черненьких и темненьких и сижу рядом с ними в общ. транспорте. Более того, их наличие способствует развитию соответствующей инфраструктуры - кофеен, забегаловок, парикмахерских, магазинов (круглосуточное Сильпо, АТБ и пр.) и т.п. Люди неплохо зарабатывают на сдаче им квартир. Вот только курсы в обменках у нас в микрорайоне смешные :wink: .
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:39

  budivelnik написав:Тобто для мене ясно що ПДФО -це наповнювач бюджету.а так як бюджет ПФ дотаційний з загального Бюджету - то враховувати треба всі складові.
Ти чочав як фекалій через паличку крутитись і розганяти зраду..
В тебе це не вийшло-мені плюс
Ти також в плюсах - з ольгіно за спробу розгону зради-тридцять срібляників отримав.


Какой смысл всех твоих манипуляций с цифрами, если я в самом начале дискуссии дал долю расходов на пенсии в консолидированном бюджете?

В 2013-м она была 17,3%, в 2019-м стала 13,3%.

Даже ссылку повторить несложно: http://cost.ua/ru/budget/expenditure/

PS: на самом деле смысл твоих комментариев мне понятен - вести политическую агитацию даже там, где для нее нет оснований, прячась за бессмысленные сложения неслагаемого и деления неделимого...
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 11:43

  zzzzzz написав:Странная информация, и я даже не знаю как её объяснить, может технический сбой...

Вообщем так, сегодня Держказначейство опубликовало оперативные данные по доходам бюджета и ЕСВ, так вот, доход от ЕСВ за 26 дней превышает всего на 10,7% прошлогодний показатель на эту дату.

Для сравнения доходы от ЕСВ в августе +20,2%
За 8 месяцев +21,7%

Я думал это технический сбой,но отчеты на другие даты подтверждают падение.
На 20 сентября +16,9% (16,367 млрд (14,006 - 2018))
На 23 сентября +14,8% (16,875 млрд (14,696))
На 24 сентября +18,0% (17,122 млрд (14,506))
На 26 сентября +10,7% (18,259 млрд (16,499))

Во второй таблице я добавил красным динамику доходов от ЕСВ которая напрямую зависит от динамики заработных плат в Украине.

Предварительный вывод : если динамика поступлений в сентябре сохранится на уровне 10-11% то и средняя зарплата в сентябре по Украине будет тоже иметь такую же динамику +10...+11% в гривнах г/г.

Зображення

1 зарплату обычно платят в конце месяца,
2 динамика зарплат начала смотреть вниз...
3 забыл, правительство заморозило местные бюджеты...
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