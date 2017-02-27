всё с понедельника для грн. начинаются холода??? мвф, приват, данилюк - всё это одна цепочка от бени. а значит всё наконец то станет на свои места и дол. уйдёт быстрыми темпами к отметки миниму 27.5 2020г. будем встречать с курсом 28,5
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
zРадио написав: Эмиграция - это глобальное явление. Я ж говорю - спорить об этом бессмысленно. Уезжают даже со Штатов и Западной Европы. Но есть нюанс (с), как в известном анекдоте.
Развитые страны решают эту проблему с помощью иммиграционной политики. У нас же здесь очень ограниченный маневр - во-первых, сложно найти более бедное население (даже среди стран бывшего СССР зарплаты выше, чем в Украине, в 11 из 14 стран), а во-вторых, у нас есть еще и космополитические барьеры. Если память не изменяет, ты и говорил, что не хотел бы видеть выходцев из других стран на улицах украинских городов...
Изменяет, это был не я Я живу на улице, ведущей от метро к студ.общежитиям и совершенно спокойно смотрю на черненьких и темненьких и сижу рядом с ними в общ. транспорте. Более того, их наличие способствует развитию соответствующей инфраструктуры - кофеен, забегаловок, парикмахерских, магазинов (круглосуточное Сильпо, АТБ и пр.) и т.п. Люди неплохо зарабатывают на сдаче им квартир. Вот только курсы в обменках у нас в микрорайоне смешные .
budivelnik написав:Тобто для мене ясно що ПДФО -це наповнювач бюджету.а так як бюджет ПФ дотаційний з загального Бюджету - то враховувати треба всі складові. Ти чочав як фекалій через паличку крутитись і розганяти зраду.. В тебе це не вийшло-мені плюс Ти також в плюсах - з ольгіно за спробу розгону зради-тридцять срібляників отримав.
Какой смысл всех твоих манипуляций с цифрами, если я в самом начале дискуссии дал долю расходов на пенсии в консолидированном бюджете?
zzzzzz написав:Странная информация, и я даже не знаю как её объяснить, может технический сбой...
Вообщем так, сегодня Держказначейство опубликовало оперативные данные по доходам бюджета и ЕСВ, так вот, доход от ЕСВ за 26 дней превышает всего на 10,7% прошлогодний показатель на эту дату.
Для сравнения доходы от ЕСВ в августе +20,2% За 8 месяцев +21,7%
Я думал это технический сбой,но отчеты на другие даты подтверждают падение. На 20 сентября +16,9% (16,367 млрд (14,006 - 2018)) На 23 сентября +14,8% (16,875 млрд (14,696)) На 24 сентября +18,0% (17,122 млрд (14,506)) На 26 сентября +10,7% (18,259 млрд (16,499))
Во второй таблице я добавил красным динамику доходов от ЕСВ которая напрямую зависит от динамики заработных плат в Украине.
Предварительный вывод : если динамика поступлений в сентябре сохранится на уровне 10-11% то и средняя зарплата в сентябре по Украине будет тоже иметь такую же динамику +10...+11% в гривнах г/г.
1 зарплату обычно платят в конце месяца, 2 динамика зарплат начала смотреть вниз... 3 забыл, правительство заморозило местные бюджеты...
change_pm написав:Раз у нас такие продажные суды, то и такие проблемы должны на мой взгляд по другому решаться, кровной местью. Когда тебе нечего терять (уже все потеряно) и нет справедливости, то смысл продолжать быть рабом? Тоже самое касается Пашинского. Все же местные знали, чем и как он забавляется. Почему не объединиться и постоять за свои права? зы. Дажа отара овец может убить одного волка ВМЕСТЕ, не так ли?
Это как - с вилами на мужика с винтовкой, да и, возможно, с вооруженными охранниками?
У массы людей есть зарегистрированное охотничье оружие, они на охоту ходят. У части есть наградные стволы, на крайняк, есть черный рынок. А если остались/есть только вилы, то и они сойду, если все спланировать в тихой местности. Было бы желание справедливости, я к нему веду. Я о справедливости и воздаянии за преступления, когда судебная система буксует, говорил, а не детальную инструкцию по мести разрабатывал.
Игорь Алексеевич написав:всё с понедельника для грн. начинаются холода??? мвф, приват, данилюк - всё это одна цепочка от бени. а значит всё наконец то станет на свои места и дол. уйдёт быстрыми темпами к отметки миниму 27.5 2020г. будем встречать с курсом 28,5
вы сначала дождитесь хотя-бы 26,5. А потом мечтайте про 28.5 ...
Игорь Алексеевич написав:всё с понедельника для грн. начинаются холода??? мвф, приват, данилюк - всё это одна цепочка от бени. а значит всё наконец то станет на свои места и дол. уйдёт быстрыми темпами к отметки миниму 27.5 2020г. будем встречать с курсом 28,5
вы сначала дождитесь хотя-бы 26,5. А потом мечтайте про 28.5 ...
26.5 пробежимся быстро. к концу октября уже увидим такой курс выплаты в бюджет в этом мес.закончились. поэтому с понедельника только вверх идём.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич написав:всё с понедельника для грн. начинаются холода??? мвф, приват, данилюк - всё это одна цепочка от бени. а значит всё наконец то станет на свои места и дол. уйдёт быстрыми темпами к отметки миниму 27.5 2020г. будем встречать с курсом 28,5 : P
вы сначала дождитесь хотя-бы 26,5. А потом мечтайте про 28.5 ...
26.5 пробежимся быстро. к концу октября уже увидим такой курс выплаты в бюджет в этом мес.закончились. поэтому с понедельника только вверх идём.))
в следующем году будут/планируются размещения овгз не меньше чем в этом. И туда вероятно будут заходить все подряд (за счет амнистии в том числе). Никому не будут дарить 28.5 для слива. Но 28.5 и чуть повыше будет чуть попизже.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 28 вер, 2019 12:52, всього редагувалось 2 разів.