zРадио написав:

Эмиграция - это глобальное явление. Я ж говорю - спорить об этом бессмысленно. Уезжают даже со Штатов и Западной Европы. Но есть нюанс (с), как в известном анекдоте.Развитые страны решают эту проблему с помощью иммиграционной политики. У нас же здесь очень ограниченный маневр - во-первых, сложно найти более бедное население (даже среди стран бывшего СССР зарплаты выше, чем в Украине, в 11 из 14 стран), а во-вторых, у нас есть еще и космополитические барьеры. Если память не изменяет, ты и говорил, что не хотел бы видеть выходцев из других стран на улицах украинских городов...