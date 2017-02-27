2013: - средняя зарплата = 3380 грн; - средние ЕСВ отчисления = 1390 грн; - ПДФО 15% = 507 грн - всього з людини 1390+507=1897 грн - средняя пенсия = 1510 грн; - доля ПФ в расходах консолидированного бюджета = 17,3%.
2019: - средняя зарплата = 10780 грн; - средние ЕСВ отчисления = 2370 грн; - ПДФО 19,5% = 2102 грн - всього з людини 2370+2012=4382 грн - средняя пенсия = 3000 грн; - доля ПФ в расходах консолидированного бюджета = 13,3%.
Даже если заняться ерундистикой, которую ты предлагаешь (и бессмысленность которой я доказал выше), то все равно ты умудрился накосячить даже здесь Во-первых, НДФЛ в 2013-м был прогрессивным (ставка не только 15%, но и 20%), а во-вторых, поверх этого существовал сбор в социальные фонды в размере 3.6%, которого на сегодня нет, потому что эти средства взимаются внутри НДФЛ и распределяются в фонды по формуле
Якби ти памятав з чого ти почав критикувати - то давно б вже сховався під плінтус Почалось з того що я написав
budivelnik написав:На жаль Пенсійний фонд - дефіцитний, і навіть при сьогоднішніх мізерних пенсіях на 35% складається з дотацій від Бюджету...
Тобто для мене ясно що ПДФО -це наповнювач бюджету.а так як бюджет ПФ дотаційний з загального Бюджету - то враховувати треба всі складові. Ти чочав як фекалій через паличку крутитись і розганяти зраду.. В тебе це не вийшло-мені плюс Ти також в плюсах - з ольгіно за спробу розгону зради-тридцять срібляників отримав.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zzzzzz написав:З-радио, нет,нет,нет. Данные по доходам идут в сравнее с данными на ту же дату.
То есть если данные на 26 сентября, то и сравнение с 26.09.2018
Это я понял и говорю о другом - аванс начисляется исходя из количества рабочих дней, отработанных на дату. В сентябре 2018-го таковых чисто календарно могло быть больше, чем в сентябре 2019-го. Когда же зарплата "закрывается", эта диспропорция устраняется. Поэтому анализируя неполный месяц в данном конкретном случае (объеме поспуплений налогов с ЗП), можно ошибиться
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 28 вер, 2019 11:32, всього редагувалось 1 раз.
всё с понедельника для грн. начинаются холода??? мвф, приват, данилюк - всё это одна цепочка от бени. а значит всё наконец то станет на свои места и дол. уйдёт быстрыми темпами к отметки миниму 27.5 2020г. будем встречать с курсом 28,5
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
zРадио написав: Эмиграция - это глобальное явление. Я ж говорю - спорить об этом бессмысленно. Уезжают даже со Штатов и Западной Европы. Но есть нюанс (с), как в известном анекдоте.
Развитые страны решают эту проблему с помощью иммиграционной политики. У нас же здесь очень ограниченный маневр - во-первых, сложно найти более бедное население (даже среди стран бывшего СССР зарплаты выше, чем в Украине, в 11 из 14 стран), а во-вторых, у нас есть еще и космополитические барьеры. Если память не изменяет, ты и говорил, что не хотел бы видеть выходцев из других стран на улицах украинских городов...
Изменяет, это был не я Я живу на улице, ведущей от метро к студ.общежитиям и совершенно спокойно смотрю на черненьких и темненьких и сижу рядом с ними в общ. транспорте. Более того, их наличие способствует развитию соответствующей инфраструктуры - кофеен, забегаловок, парикмахерских, магазинов (круглосуточное Сильпо, АТБ и пр.) и т.п. Люди неплохо зарабатывают на сдаче им квартир. Вот только курсы в обменках у нас в микрорайоне смешные .
budivelnik написав:Тобто для мене ясно що ПДФО -це наповнювач бюджету.а так як бюджет ПФ дотаційний з загального Бюджету - то враховувати треба всі складові. Ти чочав як фекалій через паличку крутитись і розганяти зраду.. В тебе це не вийшло-мені плюс Ти також в плюсах - з ольгіно за спробу розгону зради-тридцять срібляників отримав.
Какой смысл всех твоих манипуляций с цифрами, если я в самом начале дискуссии дал долю расходов на пенсии в консолидированном бюджете?
zzzzzz написав:Странная информация, и я даже не знаю как её объяснить, может технический сбой...
Вообщем так, сегодня Держказначейство опубликовало оперативные данные по доходам бюджета и ЕСВ, так вот, доход от ЕСВ за 26 дней превышает всего на 10,7% прошлогодний показатель на эту дату.
Для сравнения доходы от ЕСВ в августе +20,2% За 8 месяцев +21,7%
Я думал это технический сбой,но отчеты на другие даты подтверждают падение. На 20 сентября +16,9% (16,367 млрд (14,006 - 2018)) На 23 сентября +14,8% (16,875 млрд (14,696)) На 24 сентября +18,0% (17,122 млрд (14,506)) На 26 сентября +10,7% (18,259 млрд (16,499))
Во второй таблице я добавил красным динамику доходов от ЕСВ которая напрямую зависит от динамики заработных плат в Украине.
Предварительный вывод : если динамика поступлений в сентябре сохранится на уровне 10-11% то и средняя зарплата в сентябре по Украине будет тоже иметь такую же динамику +10...+11% в гривнах г/г.
1 зарплату обычно платят в конце месяца, 2 динамика зарплат начала смотреть вниз... 3 забыл, правительство заморозило местные бюджеты...
change_pm написав:Раз у нас такие продажные суды, то и такие проблемы должны на мой взгляд по другому решаться, кровной местью. Когда тебе нечего терять (уже все потеряно) и нет справедливости, то смысл продолжать быть рабом? Тоже самое касается Пашинского. Все же местные знали, чем и как он забавляется. Почему не объединиться и постоять за свои права? зы. Дажа отара овец может убить одного волка ВМЕСТЕ, не так ли?
Это как - с вилами на мужика с винтовкой, да и, возможно, с вооруженными охранниками?
У массы людей есть зарегистрированное охотничье оружие, они на охоту ходят. У части есть наградные стволы, на крайняк, есть черный рынок. А если остались/есть только вилы, то и они сойду, если все спланировать в тихой местности. Было бы желание справедливости, я к нему веду. Я о справедливости и воздаянии за преступления, когда судебная система буксует, говорил, а не детальную инструкцию по мести разрабатывал.
Игорь Алексеевич написав:всё с понедельника для грн. начинаются холода??? мвф, приват, данилюк - всё это одна цепочка от бени. а значит всё наконец то станет на свои места и дол. уйдёт быстрыми темпами к отметки миниму 27.5 2020г. будем встречать с курсом 28,5
вы сначала дождитесь хотя-бы 26,5. А потом мечтайте про 28.5 ...
Игорь Алексеевич написав:всё с понедельника для грн. начинаются холода??? мвф, приват, данилюк - всё это одна цепочка от бени. а значит всё наконец то станет на свои места и дол. уйдёт быстрыми темпами к отметки миниму 27.5 2020г. будем встречать с курсом 28,5
вы сначала дождитесь хотя-бы 26,5. А потом мечтайте про 28.5 ...
26.5 пробежимся быстро. к концу октября уже увидим такой курс выплаты в бюджет в этом мес.закончились. поэтому с понедельника только вверх идём.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.