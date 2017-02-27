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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2256225722582259

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 215
Не нижче 24.50
46%
98
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 12:49

  Игорь Алексеевич написав:
  Alex2007 написав:
  Игорь Алексеевич написав:всё с понедельника для грн. начинаются холода???
мвф, приват, данилюк - всё это одна цепочка от бени.
а значит всё наконец то станет на свои места и дол. уйдёт быстрыми темпами к отметки миниму 27.5
2020г. будем встречать с курсом 28,5 :P : P


вы сначала дождитесь хотя-бы 26,5. А потом мечтайте про 28.5 ... :?

26.5 пробежимся быстро. к концу октября уже увидим такой курс :P
выплаты в бюджет в этом мес.закончились. поэтому с понедельника только вверх идём.))


в следующем году будут/планируются размещения овгз не меньше чем в этом. И туда вероятно будут заходить все подряд (за счет амнистии в том числе). Никому не будут дарить 28.5 для слива. :?
Но 28.5 и чуть повыше будет чуть попизже. 8)
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 28 вер, 2019 12:52, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 12:51

  Starikan написав:Я живу на улице, ведущей от метро к студ.общежитиям и совершенно спокойно смотрю на черненьких и темненьких и сижу рядом с ними в общ. транспорте.


А вот в европу поехали совсем не студенты и там почему-то сейчас жалуются
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:в следующем году будут/планируются размещения овгз не меньше чем в этом. И туда вероятно будут заходить все подряд (за счет амнистии в том числе). Никому не будут дарить 28.5 для слива.

надо ещё этот год закрыть. а то пенсы в декабре без выплат останутся. да и субсидии начнут уже с октября выплачивать. а где брать грн.??? Дыра в бюджете уж очень большая.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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