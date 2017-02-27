Игорь Алексеевич написав:всё с понедельника для грн. начинаются холода??? мвф, приват, данилюк - всё это одна цепочка от бени. а значит всё наконец то станет на свои места и дол. уйдёт быстрыми темпами к отметки миниму 27.5 2020г. будем встречать с курсом 28,5 : P
вы сначала дождитесь хотя-бы 26,5. А потом мечтайте про 28.5 ...
26.5 пробежимся быстро. к концу октября уже увидим такой курс выплаты в бюджет в этом мес.закончились. поэтому с понедельника только вверх идём.))
в следующем году будут/планируются размещения овгз не меньше чем в этом. И туда вероятно будут заходить все подряд (за счет амнистии в том числе). Никому не будут дарить 28.5 для слива. Но 28.5 и чуть повыше будет чуть попизже.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Суб 28 вер, 2019 12:52, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007 написав:в следующем году будут/планируются размещения овгз не меньше чем в этом. И туда вероятно будут заходить все подряд (за счет амнистии в том числе). Никому не будут дарить 28.5 для слива.
надо ещё этот год закрыть. а то пенсы в декабре без выплат останутся. да и субсидии начнут уже с октября выплачивать. а где брать грн.??? Дыра в бюджете уж очень большая.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.