А вот в европу поехали совсем не студенты и там почему-то сейчас жалуются
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 вер, 2019 12:51
А вот в европу поехали совсем не студенты и там почему-то сейчас жалуются
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 28 вер, 2019 12:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
надо ещё этот год закрыть. а то пенсы в декабре без выплат останутся. да и субсидии начнут уже с октября выплачивать. а где брать грн.??? Дыра в бюджете уж очень большая.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Суб 28 вер, 2019 13:46
Додано: Суб 28 вер, 2019 14:02
А вот Супрун не стоит обижать. Все она правильно говорила и делала.
И, кстати, искать все ее посты в ФБ вовсе необязательно.
Лига потрудилась свести всё в одну статью.
Востаннє редагувалось Viktor в Суб 28 вер, 2019 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 28 вер, 2019 14:05
биток говорят припал к 8К.
это как-то отразится на долл/грн?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 28 вер, 2019 14:13
Я попробую. Некоторое время, до войны, проживал Мариуполе. У местных ходила такая байка - когда на судоремонтный завод начинают ходить корабли с африканским экипажем, в воде начинают обнаруживать холеру и дезинтерию.
П.С. анализы не видел, за что купил, за то и продаю.
Додано: Суб 28 вер, 2019 14:47
да, к нам едут те, кто намерен учиться и работать. А Европу бегут, чтобы паразитировать на их социалке. В целом, наша ситуация с мигрантами намного позитивнее.
Додано: Суб 28 вер, 2019 14:49
Додано: Суб 28 вер, 2019 14:59
Я не вижу ничего, что бы она в этом отношении радикально поменяла.
Фарма на ящике - более половины рекламного времени. В аптеках продается все, кроме инъекционных наркотиков. Интернет наводнен сумасшедшими, "лечащими" рак содой, а грипп - гомеопатией. Коллективного иммунитета как не было, так и нет - уровень вакцинирования в общем не вырос (по-моему, только БЦЖ и корь показывают положительную динамику, гепатит и ХИБ - наоборот, в минус).
Так что все ее т.н. просветительство - личное хобби, не более...
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