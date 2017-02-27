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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22572258225922602261>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 215
Не нижче 24.50
46%
98
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 12:51

  Starikan написав:Я живу на улице, ведущей от метро к студ.общежитиям и совершенно спокойно смотрю на черненьких и темненьких и сижу рядом с ними в общ. транспорте.


А вот в европу поехали совсем не студенты и там почему-то сейчас жалуются
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 12:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:в следующем году будут/планируются размещения овгз не меньше чем в этом. И туда вероятно будут заходить все подряд (за счет амнистии в том числе). Никому не будут дарить 28.5 для слива.

надо ещё этот год закрыть. а то пенсы в декабре без выплат останутся. да и субсидии начнут уже с октября выплачивать. а где брать грн.??? Дыра в бюджете уж очень большая.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 13:46

  hxbbgaf написав: Так это что же выходит, медучилище после этого можно зарывать за ненадобностью?


Тю, а вы что за целых 3 года "интернет-мольфарства" Супрун не научились сами ставить себя диагностировать и лечить? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Болит что-то - открываете ФБ экс-ио-министра, и ищете что-как :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:02

  zРадио написав:
  hxbbgaf написав: Так это что же выходит, медучилище после этого можно зарывать за ненадобностью?


Тю, а вы что за целых 3 года "интернет-мольфарства" Супрун не научились сами ставить себя диагностировать и лечить? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Болит что-то - открываете ФБ экс-ио-министра, и ищете что-как :D


А вот Супрун не стоит обижать. Все она правильно говорила и делала.

И, кстати, искать все ее посты в ФБ вовсе необязательно.
Лига потрудилась свести всё в одну статью.
https://project.liga.net/projects/porady_suprun/
Востаннє редагувалось Viktor в Суб 28 вер, 2019 14:49, всього редагувалось 1 раз.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:05

биток говорят припал к 8К.
это как-то отразится на долл/грн?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:13

  centurionus написав:
  Starikan написав:совершенно спокойно смотрю на черненьких и темненьких и сижу рядом с ними в общ. транспорте

Рекомендував би триматися подалі від африканців з епідеміологічних причин. Libo просвітить, можливо, при нагоді.

Я попробую. Некоторое время, до войны, проживал Мариуполе. У местных ходила такая байка - когда на судоремонтный завод начинают ходить корабли с африканским экипажем, в воде начинают обнаруживать холеру и дезинтерию.
П.С. анализы не видел, за что купил, за то и продаю.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:47

  shapo написав:
  Starikan написав:Я живу на улице, ведущей от метро к студ.общежитиям и совершенно спокойно смотрю на черненьких и темненьких и сижу рядом с ними в общ. транспорте.


А вот в европу поехали совсем не студенты и там почему-то сейчас жалуются
да, к нам едут те, кто намерен учиться и работать. А Европу бегут, чтобы паразитировать на их социалке. В целом, наша ситуация с мигрантами намного позитивнее.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:49

  uaprofi написав:биток говорят припал к 8К.
это как-то отразится на долл/грн?

Возможен, учитывая, что гривня - это новый биткоин.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 14:59

  Viktor написав:
  zРадио написав:
  hxbbgaf написав: Так это что же выходит, медучилище после этого можно зарывать за ненадобностью?


Тю, а вы что за целых 3 года "интернет-мольфарства" Супрун не научились сами ставить себя диагностировать и лечить? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Болит что-то - открываете ФБ экс-ио-министра, и ищете что-как :D


А вот Супрун не стоит обижать. Все она правильно говорила и делала.


Я не вижу ничего, что бы она в этом отношении радикально поменяла.

Фарма на ящике - более половины рекламного времени. В аптеках продается все, кроме инъекционных наркотиков. Интернет наводнен сумасшедшими, "лечащими" рак содой, а грипп - гомеопатией. Коллективного иммунитета как не было, так и нет - уровень вакцинирования в общем не вырос (по-моему, только БЦЖ и корь показывают положительную динамику, гепатит и ХИБ - наоборот, в минус).

Так что все ее т.н. просветительство - личное хобби, не более...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 15:09

  Alex2007 написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Alex2007 написав:.............
вы сначала дождитесь хотя-бы 26,5. А потом мечтайте про 28.5 ... :?

26.5 пробежимся быстро. к концу октября уже увидим такой курс :P
выплаты в бюджет в этом мес.закончились. поэтому с понедельника только вверх идём.))


в следующем году будут/планируются размещения овгз не меньше чем в этом. И туда вероятно будут заходить все подряд (за счет амнистии в том числе). Никому не будут дарить 28.5 для слива. :?
Но 28.5 и чуть повыше будет чуть попизже. 8)

В этом году сумма ОВГЗ выросла на 8,3%.
При этом у НБУ и банков ОВГЗ стало меньше, у юриков и физиков увеличилось на относительно небольшие суммы (5,7 и 4 млрд., соответственно). Зато у нерезов выросла в 16 раз - с 6,349 до 97,787 млрд, т.е. на 91 млрд. грн или примерно на 3,8 млрд. долл по сегодняшнему курсу.
Очень надеюсь, что в следующем году не будет такого роста заимствований, не будет таких ставок и такого ажиотажа среди нерезов.
Замечу, что из этих 3 "надежд" самая слабая на второе - по заметному снижению ставок.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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