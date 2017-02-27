Додано: Суб 28 вер, 2019 14:59

Viktor написав: zРадио написав: hxbbgaf написав: Так это что же выходит, медучилище после этого можно зарывать за ненадобностью? Так это что же выходит, медучилище после этого можно зарывать за ненадобностью?



Тю, а вы что за целых 3 года "интернет-мольфарства" Супрун не научились сами ставить себя диагностировать и лечить?



Болит что-то - открываете ФБ экс-ио-министра, и ищете что-как Тю, а вы что за целых 3 года "интернет-мольфарства" Супрун не научились сами ставить себя диагностировать и лечить?Болит что-то - открываете ФБ экс-ио-министра, и ищете что-как



А вот Супрун не стоит обижать. Все она правильно говорила и делала. А вот Супрун не стоит обижать. Все она правильно говорила и делала.

Я не вижу ничего, что бы она в этом отношении радикально поменяла.Фарма на ящике - более половины рекламного времени. В аптеках продается все, кроме инъекционных наркотиков. Интернет наводнен сумасшедшими, "лечащими" рак содой, а грипп - гомеопатией. Коллективного иммунитета как не было, так и нет - уровень вакцинирования в общем не вырос (по-моему, только БЦЖ и корь показывают положительную динамику, гепатит и ХИБ - наоборот, в минус).Так что все ее т.н. просветительство - личное хобби, не более...