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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 вер, 2019 15:26
идём к 16
кто поспорит?
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Yuri_61
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Додано: Суб 28 вер, 2019 15:28
Zebra написав: uaprofi написав:
биток говорят припал к 8К.
это как-то отразится на долл/грн?
Возможен, учитывая, что гривня - это новый биткоин.
гривну спецом уронили спекулянты на панических настроениях народа с начала в 2014 году потом в период с 2015 - 2018 годов
идём на 16 как не прискорбно баксодержателям
и да, все уже поняли, что качелей больше не будет сезонных
так что курс на 16
было всенародное умопомрачение с курсом па 25- 26 - 27 - 28
не будет никогда уже таких курсов
а будут сначала 16, потом 14,
дна нет
ЗВР растёт как на дрожжах
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Yuri_61
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Додано: Суб 28 вер, 2019 15:35
zРадио написав:
\Я сожалею о том, что в нынешних условиях этот инструмент малодопуступен - сам посуди, какие шансы в Украине у мужчины 60+ найти работу (или не быть уволенным и продолжать службу в 60)...
/
От сферы деятельности зависит. И от самого специалиста.
А вот шансов серьезно заболеть и выжить в Украине мало.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 15:40
Yuri_61 написав:
а будут сначала 16, потом 14,
А потом придет наконец-то Юля и сделает курс 4,85.
Криза при цьому нас обмене.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Burton_Hover
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Додано: Суб 28 вер, 2019 15:40
asti написав:
А курсец пошел ещё со вчера....
Ох чую, с понедельника паровоз живее поедет в гору - дровишек немало набросали - и МВФ и Приват и Данилюк... Ну, мне пока рано беспокоится я доллар сдавал для ОВГЗ пА 24,65 и выше//))
что за фантазии такие?
какой вверх? Приснилось?
на 16 идём (без шуток)
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Yuri_61
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Додано: Суб 28 вер, 2019 15:59
Yuri_61 написав:
идём к 16
кто поспорит?
Я.
На что?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 28 вер, 2019 15:59
Yuri_61
Готов, если 31 октября выше даже 20 - вы мне 100 долларов, если ниже я вам, идет?
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ryabchenko2
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Додано: Суб 28 вер, 2019 16:08
ryabchenko2 написав:Yuri_61
Готов, если 31 октября выше даже 20 - вы мне 100 долларов, если ниже я вам, идет?
16 увидим в сентябре 2020 года
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Додано: Суб 28 вер, 2019 16:14
Чего мелочится, давайте сразу по 75коп за доллар.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 16:18
Yuri_61 написав: ryabchenko2 написав:Yuri_61
Готов, если 31 октября выше даже 20 - вы мне 100 долларов, если ниже я вам, идет?
16 увидим в сентябре 2020 года
) давайте тогда на 24 на 31 октября? если ниже - выиграете 100 долларов? )
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ryabchenko2
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Вів 24 вер, 2019 11:38
ЛОБ
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