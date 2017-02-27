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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2258225922602261>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 215
Не нижче 24.50
46%
98
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 215
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 15:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

идём к 16
кто поспорит?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 15:28

  Zebra написав:
  uaprofi написав:биток говорят припал к 8К.
это как-то отразится на долл/грн?

Возможен, учитывая, что гривня - это новый биткоин.


гривну спецом уронили спекулянты на панических настроениях народа с начала в 2014 году потом в период с 2015 - 2018 годов

идём на 16 как не прискорбно баксодержателям

и да, все уже поняли, что качелей больше не будет сезонных

так что курс на 16

было всенародное умопомрачение с курсом па 25- 26 - 27 - 28
не будет никогда уже таких курсов
а будут сначала 16, потом 14,
дна нет
ЗВР растёт как на дрожжах
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 15:35

  zРадио написав:\Я сожалею о том, что в нынешних условиях этот инструмент малодопуступен - сам посуди, какие шансы в Украине у мужчины 60+ найти работу (или не быть уволенным и продолжать службу в 60)...
/


От сферы деятельности зависит. И от самого специалиста.
А вот шансов серьезно заболеть и выжить в Украине мало.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 15:40

  Yuri_61 написав:а будут сначала 16, потом 14,


А потом придет наконец-то Юля и сделает курс 4,85.
Криза при цьому нас обмене.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 15:40

  asti написав:А курсец пошел ещё со вчера....
Ох чую, с понедельника паровоз живее поедет в гору - дровишек немало набросали - и МВФ и Приват и Данилюк... Ну, мне пока рано беспокоится я доллар сдавал для ОВГЗ пА 24,65 и выше//))


что за фантазии такие?
какой вверх? Приснилось?

на 16 идём (без шуток)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 15:59

  Yuri_61 написав:идём к 16
кто поспорит?

Я.
На что?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 15:59

Yuri_61

Готов, если 31 октября выше даже 20 - вы мне 100 долларов, если ниже я вам, идет?
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:08

  ryabchenko2 написав:Yuri_61

Готов, если 31 октября выше даже 20 - вы мне 100 долларов, если ниже я вам, идет?


16 увидим в сентябре 2020 года
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чего мелочится, давайте сразу по 75коп за доллар.
uaseller_info
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:18

  Yuri_61 написав:
  ryabchenko2 написав:Yuri_61

Готов, если 31 октября выше даже 20 - вы мне 100 долларов, если ниже я вам, идет?


16 увидим в сентябре 2020 года



) давайте тогда на 24 на 31 октября? если ниже - выиграете 100 долларов? )
ryabchenko2
 
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