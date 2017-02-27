Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 вер, 2019 16:21
Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings оновило прогноз курсу гривні до долара на 2019-2022 роки. Про це йдеться в повідомленні агентства.
Як відзначають експерти S&P, на даний час нерезидентам належить близько 50% загального державного комерційного боргу (єврооблігації та папери, випущені всередині країни).
"Знана участь нерезидентів в боргах в місцевій валюті може посилити тиск на обмінний курс в періоди стресу", - йдеться в огляді.
Згідно з прогнозом, обмінний курс на кінець року (грн/долар) складе:
2019 рік - 27,00 грн/долар
2020 рік - 27,50 грн/долар
2021 рік - 28,00 грн/долар
https://www.rbc.ua/ukr/news/agentstvo-s-p-obnovilo-prognoz-kursa-grivny-1569664139.html
ricardo
Повідомлень: 363
З нами з: 20.03.09
Подякував: 309 раз.
Подякували: 35 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 вер, 2019 16:21
долго не читал ветку.
вопрос. на чем основана данная эйфория? и почему второй день доллар немного растет?
Востаннє редагувалось
dima_beleb
в Суб 28 вер, 2019 16:24, всього редагувалось 1 раз.
dima_beleb
Повідомлень: 314
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 73 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 вер, 2019 16:23
Yuri_61 написав:
гривну спецом уронили спекулянты на панических настроениях народа с начала в 2014 году потом в период с 2015 - 2018 годов
идём на 16 как не прискорбно баксодержателям
и да, все уже поняли, что качелей больше не будет сезонных
так что курс на 16
было всенародное умопомрачение с курсом па 25- 26 - 27 - 28
не будет никогда уже таких курсов
а будут сначала 16, потом 14,
дна нет
ЗВР растёт как на дрожжах
16 это хорошо. Но хочется обять увидеть уровень по 8
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Повідомлень: 3092
З нами з: 21.04.11
Подякував: 480 раз.
Подякували: 301 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 вер, 2019 16:26
uaprofi написав: Yuri_61 написав:
гривну спецом уронили спекулянты на панических настроениях народа с начала в 2014 году потом в период с 2015 - 2018 годов
идём на 16 как не прискорбно баксодержателям
и да, все уже поняли, что качелей больше не будет сезонных
так что курс на 16
было всенародное умопомрачение с курсом па 25- 26 - 27 - 28
не будет никогда уже таких курсов
а будут сначала 16, потом 14,
дна нет
ЗВР растёт как на дрожжах
16 это хорошо. Но хочется обять увидеть уровень по 8
при этом , чтоб зарплаты остались теже, а цены -как 10 лет назад.
dima_beleb
Повідомлень: 314
З нами з: 11.10.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 73 раз.
Профіль
Додано: Суб 28 вер, 2019 16:33
dima_beleb написав:
при этом , чтоб зарплаты остались теже, а цены -как 10 лет назад.
ЗП каждый год должны расти -так как экономика стабильно растёт
учитывая что производительность труда растёт, а себестоимость товара снижаеться - цены будут на том же уровне ( в валюте), а вгривне разумеется должны постепенно снижатся к ЭОУ.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
Повідомлень: 3092
З нами з: 21.04.11
Подякував: 480 раз.
Подякували: 301 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
237
21401
15799
1890508
6712
1457322
Вів 24 вер, 2019 11:38 ЛОБ