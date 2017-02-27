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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2259226022612262>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 216
Не нижче 24.50
46%
99
24.25 - 24.49
6%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:21

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings оновило прогноз курсу гривні до долара на 2019-2022 роки. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як відзначають експерти S&P, на даний час нерезидентам належить близько 50% загального державного комерційного боргу (єврооблігації та папери, випущені всередині країни).

"Знана участь нерезидентів в боргах в місцевій валюті може посилити тиск на обмінний курс в періоди стресу", - йдеться в огляді.

Згідно з прогнозом, обмінний курс на кінець року (грн/долар) складе:
2019 рік - 27,00 грн/долар
2020 рік - 27,50 грн/долар
2021 рік - 28,00 грн/долар

https://www.rbc.ua/ukr/news/agentstvo-s-p-obnovilo-prognoz-kursa-grivny-1569664139.html
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

долго не читал ветку.
вопрос. на чем основана данная эйфория?
и почему второй день доллар немного растет?
Востаннє редагувалось dima_beleb в Суб 28 вер, 2019 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:23

  Yuri_61 написав:гривну спецом уронили спекулянты на панических настроениях народа с начала в 2014 году потом в период с 2015 - 2018 годов

идём на 16 как не прискорбно баксодержателям

и да, все уже поняли, что качелей больше не будет сезонных

так что курс на 16

было всенародное умопомрачение с курсом па 25- 26 - 27 - 28
не будет никогда уже таких курсов
а будут сначала 16, потом 14,
дна нет
ЗВР растёт как на дрожжах


16 это хорошо. Но хочется обять увидеть уровень по 8
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:26

  uaprofi написав:
  Yuri_61 написав:гривну спецом уронили спекулянты на панических настроениях народа с начала в 2014 году потом в период с 2015 - 2018 годов

идём на 16 как не прискорбно баксодержателям

и да, все уже поняли, что качелей больше не будет сезонных

так что курс на 16

было всенародное умопомрачение с курсом па 25- 26 - 27 - 28
не будет никогда уже таких курсов
а будут сначала 16, потом 14,
дна нет
ЗВР растёт как на дрожжах



16 это хорошо. Но хочется обять увидеть уровень по 8

при этом , чтоб зарплаты остались теже, а цены -как 10 лет назад.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:33

  dima_beleb написав:при этом , чтоб зарплаты остались теже, а цены -как 10 лет назад.

ЗП каждый год должны расти -так как экономика стабильно растёт
учитывая что производительность труда растёт, а себестоимость товара снижаеться - цены будут на том же уровне ( в валюте), а вгривне разумеется должны постепенно снижатся к ЭОУ.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зображення
wild2006
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 16:51

  wild2006 написав:Зображення

скорость торрента :lol:
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:01

Кабмін планує відмовитися від валютних ОВДП.
почему???
Просто есть план скинули у.е. по 25. получите обратку фантиками минимум по 35.
Это типа депозитов 2013 - 2015г.
по овгз разыграют шахматку на курсах. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:17

  dima_beleb написав:долго не читал ветку.
вопрос. на чем основана данная эйфория?
и почему второй день доллар немного растет?


это не эйфория...это шок :lol:
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:22

  Pupsik написав:
  dima_beleb написав:долго не читал ветку.
вопрос. на чем основана данная эйфория?
и почему второй день доллар немного растет?


это не эйфория...это шок :lol:

теперь только вверх.
это каждый год. просто в этом году немного задержались.
не каждый же год в одно и то же время устраивать качели. надо немного дать народу расслабиться, а тем более новая власть - новые сроки для игроков с айфонами))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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