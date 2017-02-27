dima_beleb написав:при этом , чтоб зарплаты остались теже, а цены -как 10 лет назад.
ЗП каждый год должны расти -так как экономика стабильно растёт учитывая что производительность труда растёт, а себестоимость товара снижаеться - цены будут на том же уровне ( в валюте), а вгривне разумеется должны постепенно снижатся к ЭОУ.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Кабмін планує відмовитися від валютних ОВДП. почему??? Просто есть план скинули у.е. по 25. получите обратку фантиками минимум по 35. Это типа депозитов 2013 - 2015г. по овгз разыграют шахматку на курсах.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
dima_beleb написав:долго не читал ветку. вопрос. на чем основана данная эйфория? и почему второй день доллар немного растет?
это не эйфория...это шок
теперь только вверх. это каждый год. просто в этом году немного задержались. не каждый же год в одно и то же время устраивать качели. надо немного дать народу расслабиться, а тем более новая власть - новые сроки для игроков с айфонами))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.