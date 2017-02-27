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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2259226022612262

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 216
Не нижче 24.50
46%
99
24.25 - 24.49
6%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:27

... стратегічний стратег©®™)))

  Yuri_61 написав:идём к 16

... якщо впевнені в цьому, то поріть свій доляровий матрац і і-юююю-хааааа на гривнедепо! :)

- от я вже теж хочу підкорегувати свою стратегію: не перекидувати отих 30% дол.депо на рік, а тільки понабивати стовпців на рік, а все решти - конвертувати через товар у гривню і поповнити гривневі депо!
- бо, чи так-чи так, меті потрібно купувати товар за долари, а продавати за гривню!
...але, чуть-чуть - ще, покищо, жим-жим..... бо диверсифікації майже НЕ БУДЕ! :roll:
- так, як можу залишитись після Нового року ~ 5%/95% дол/грн! :shock:

... ще думаю....

п. с.
...а доларові "залишки", які не підуть у товар - буду докидати на грудень-січень...... а там теж - подумаю, що з ними робити!

- так що ДумайТЕ!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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