... якщо впевнені в цьому, то поріть свій доляровий матрац і і-юююю-хааааа на гривнедепо!
- от я вже теж хочу підкорегувати свою стратегію: не перекидувати отих 30% дол.депо на рік, а тільки понабивати стовпців на рік, а все решти - конвертувати через товар у гривню і поповнити гривневі депо!
- бо, чи так-чи так, меті потрібно купувати товар за долари, а продавати за гривню!
...але, чуть-чуть - ще, покищо, жим-жим..... бо диверсифікації майже НЕ БУДЕ!
- так, як можу залишитись після Нового року ~ 5%/95% дол/грн!
... ще думаю....
п. с.
...а доларові "залишки", які не підуть у товар - буду докидати на грудень-січень...... а там теж - подумаю, що з ними робити!
- так що ДумайТЕ!©®™