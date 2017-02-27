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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2260226122622263>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 216
Не нижче 24.50
46%
99
24.25 - 24.49
6%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 17:27

... стратегічний стратег©®™)))

  Yuri_61 написав:идём к 16

... якщо впевнені в цьому, то поріть свій доляровий матрац і і-юююю-хааааа на гривнедепо! :)

- от я вже теж хочу підкорегувати свою стратегію: не перекидувати отих 30% дол.депо на рік, а тільки понабивати стовпців на рік, а все решти - конвертувати через товар у гривню і поповнити гривневі депо!
- бо, чи так-чи так, меті потрібно купувати товар за долари, а продавати за гривню!
...але, чуть-чуть - ще, покищо, жим-жим..... бо диверсифікації майже НЕ БУДЕ! :roll:
- так, як можу залишитись після Нового року ~ 5%/95% дол/грн! :shock:

... ще думаю....

п. с.
...а доларові "залишки", які не підуть у товар - буду докидати на грудень-січень...... а там теж - подумаю, що з ними робити!

- так що ДумайТЕ!©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:19

  Долярчик написав:
  Yuri_61 написав:идём к 16
... якщо впевнені в цьому, то поріть свій доляровий матрац і і-юююю-хааааа на гривнедепо!
Торопитесь медленно! Ещё надо подождать, что с Приватом решат, что МВФ скажет, примут ли закон про землю...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:19

  budivelnik написав:
  Сибарит написав:
  budivelnik написав:І ноги брехні ростуть з порівняння виключно через фінансову складову

Для МВФ, который оперирует финансами, именно такое сравнение является корректным. Очень странно, что на финансовом форуме оно воспринимается как некорректное.
С точки зрения экономики важно, чтобы наш труд генерировал доход, а не чтобы мы устали.
З точки зору економіки , важливо щоб праця генерувала матеріальні блага ,а не віртуальне відображення цих благ в папірчиках тим більше що в кожній країні розмір окремого блага у валюті країни сильно відрізняється.
Якби ми їли(вдягалис, лікувались,вчились...)в 10 разів менше - то можна б було говорити що наша продуктивність в 10 разів нижча..
Але ми споживаємо матеріальних благ на 30% менше,хоча й платимо при цьому за них в 10 разів менше...

там значна доля ВВП послуг, постригтися 30 Євро, а в нас 50 грн.,
чим може там стрижуть в 10 разів швидше?
а фермери в ЄС тотально на субсидіях... мабуть через високу продуктивність...
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:33

  pesikot написав:
  change_pm написав:Я вам за выделенное плюсанул. Во всех нормальных странах минималка не обкладывается налогом.

То есть, между уплатой налогов и размером пенсий у вас нет никакой зависимости.
Затраты на пенсию как=то сами по себе из воздуха берутся. И это финансовый форум

в нормальних країнах накопичувальні пенсійні рахунки, скільки на них зберіг, стільки і отримаєш потім.

п.с.
і це не податок,
а мова була про ПДФО
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:45

  Игорь Алексеевич написав:теперь только вверх.


у меня такой уверенности нет :)
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Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:идём на 16 как не прискорбно баксодержателям

расскажите это держателям советских рублей.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:54

  Pupsik написав:
  Игорь Алексеевич написав:теперь только вверх.


у меня такой уверенности нет :)


сегодня мнение по поводу курса у населения разделилось 50/50 :shock:
поэтому каждый ждёт свой курс в зависимости от того кому что надо от валюты или грн. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 18:56

Игорь Алексеевич
Похоже на то...
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 19:06

  Игорь Алексеевич написав:
  Pupsik написав:
  Игорь Алексеевич написав:теперь только вверх.


у меня такой уверенности нет :)


сегодня мнение по поводу курса у населения разделилось 50/50 :shock:
поэтому каждый ждёт свой курс в зависимости от того кому что надо от валюты или грн. :P


наблюдал сегодня небольшие очереди у обменок, к росту
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 19:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  remark написав:наблюдал сегодня небольшие очереди у обменок, к росту


нічого не наблюдав, все на місці,
до падіння..
+50грн !
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