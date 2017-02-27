... якщо впевнені в цьому, то поріть свій доляровий матрац і і-юююю-хааааа на гривнедепо!
- от я вже теж хочу підкорегувати свою стратегію: не перекидувати отих 30% дол.депо на рік, а тільки понабивати стовпців на рік, а все решти - конвертувати через товар у гривню і поповнити гривневі депо! - бо, чи так-чи так, меті потрібно купувати товар за долари, а продавати за гривню! ...але, чуть-чуть - ще, покищо, жим-жим..... бо диверсифікації майже НЕ БУДЕ! - так, як можу залишитись після Нового року ~ 5%/95% дол/грн!
... ще думаю....
п. с. ...а доларові "залишки", які не підуть у товар - буду докидати на грудень-січень...... а там теж - подумаю, що з ними робити!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
budivelnik написав:І ноги брехні ростуть з порівняння виключно через фінансову складову
Для МВФ, который оперирует финансами, именно такое сравнение является корректным. Очень странно, что на финансовом форуме оно воспринимается как некорректное. С точки зрения экономики важно, чтобы наш труд генерировал доход, а не чтобы мы устали.
З точки зору економіки , важливо щоб праця генерувала матеріальні блага ,а не віртуальне відображення цих благ в папірчиках тим більше що в кожній країні розмір окремого блага у валюті країни сильно відрізняється. Якби ми їли(вдягалис, лікувались,вчились...)в 10 разів менше - то можна б було говорити що наша продуктивність в 10 разів нижча.. Але ми споживаємо матеріальних благ на 30% менше,хоча й платимо при цьому за них в 10 разів менше...
там значна доля ВВП послуг, постригтися 30 Євро, а в нас 50 грн., чим може там стрижуть в 10 разів швидше? а фермери в ЄС тотально на субсидіях... мабуть через високу продуктивність...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
change_pm написав:Я вам за выделенное плюсанул. Во всех нормальных странах минималка не обкладывается налогом.
То есть, между уплатой налогов и размером пенсий у вас нет никакой зависимости. Затраты на пенсию как=то сами по себе из воздуха берутся. И это финансовый форум
в нормальних країнах накопичувальні пенсійні рахунки, скільки на них зберіг, стільки і отримаєш потім.
п.с. і це не податок, а мова була про ПДФО
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.