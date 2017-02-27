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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2260226122622263

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 216
Не нижче 24.50
46%
99
24.25 - 24.49
6%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 19:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:расскажите это держателям советских рублей.


1 совецький срібний рубь 1923 року спокійно можна продати за 100+ баксів
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 19:35

  sailed написав:Тут доречі багато писали що імпорт стоїть, те саме і на собі відчув, пригадав що досі не отримав дуже дрібні замовлення з Алі експерс, буквально декілька позицій. Раніше за два три тижні можна було вже отримати, а от зараз вже другий місяць пішов, і тиша.

ідуть бандерольки як часіки
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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  #<1 ... 2260226122622263
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