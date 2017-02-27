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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 вер, 2019 19:25
vitaliian написав:
расскажите это держателям советских рублей.
1 совецький срібний рубь 1923 року спокійно можна продати за 100+ баксів
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greenozon
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Додано: Суб 28 вер, 2019 19:35
sailed написав:
Тут доречі багато писали що імпорт стоїть, те саме і на собі відчув, пригадав що досі не отримав дуже дрібні замовлення з Алі експерс, буквально декілька позицій. Раніше за два три тижні можна було вже отримати, а от зараз вже другий місяць пішов, і тиша.
ідуть бандерольки як часіки
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Суб 28 вер, 2019 19:42
greenozon написав: vitaliian написав:
расскажите это держателям советских рублей.
1 совецький срібний рубь 1923 року спокійно можна продати за 100+ баксів
и он с отверстием посредине?
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ЛОБ
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