1 совецький срібний рубь 1923 року спокійно можна продати за 100+ баксів
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 вер, 2019 19:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
1 совецький срібний рубь 1923 року спокійно можна продати за 100+ баксів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 28 вер, 2019 19:35
ідуть бандерольки як часіки
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 28 вер, 2019 19:42
Додано: Суб 28 вер, 2019 19:50
...а наприкінці - заспокоюють народ! ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 28 вер, 2019 20:07
якщо Долярчик повірив в грішу, значить загон в нарізний папір закінчився.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 28 вер, 2019 20:30
... за крок до перевороту думок ©
... так Долярчик повірив зразу, як Зе набрав 73%!!!
- а на 30% заліз влітку у долар лише з двох причин:
1) - диверсифікація(це головна причина)
2) - багато тутешніх каркуш - занадто каркали, що восени буде 28-30!
- але ж ті самі каркуші каркали, що як тільки Зе оберуть - зразу доляр ракетою вверх!
- отакі вони каркуші!
- тож тепер - нехай собі каркають, що взимку буде пА 30!
(а я знаю, що буде між 23-26)
... а навіть, якщо і станеться по їхньому(хоч навряд), то я всеодно підготовлений/підкутий - на зиму доляра мені вистачить!
-
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 28 вер, 2019 20:34
Додано: Суб 28 вер, 2019 20:54
Додано: Суб 28 вер, 2019 21:05
chumakcm1430
і сусідні відео
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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