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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2261226222632264>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 218
Не нижче 24.50
46%
101
24.25 - 24.49
6%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 19:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:расскажите это держателям советских рублей.


1 совецький срібний рубь 1923 року спокійно можна продати за 100+ баксів
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 19:35

  sailed написав:Тут доречі багато писали що імпорт стоїть, те саме і на собі відчув, пригадав що досі не отримав дуже дрібні замовлення з Алі експерс, буквально декілька позицій. Раніше за два три тижні можна було вже отримати, а от зараз вже другий місяць пішов, і тиша.

ідуть бандерольки як часіки
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 19:42

  greenozon написав:
  vitaliian написав:расскажите это держателям советских рублей.


1 совецький срібний рубь 1923 року спокійно можна продати за 100+ баксів

и он с отверстием посредине?

можно не значит что продашь за 100$
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 19:50

...а наприкінці - заспокоюють народ! ;)

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 20:07

  Долярчик написав:
  Yuri_61 написав:идём к 16

... якщо впевнені в цьому, то поріть свій доляровий матрац і і-юююю-хааааа на гривнедепо! :)

- от я вже теж хочу підкорегувати свою стратегію: не перекидувати отих 30% дол.депо на рік, а тільки понабивати стовпців на рік, а все решти - конвертувати через товар у гривню і поповнити гривневі депо!
- бо, чи так-чи так, меті потрібно купувати товар за долари, а продавати за гривню!
...але, чуть-чуть - ще, покищо, жим-жим..... бо диверсифікації майже НЕ БУДЕ! :roll:
- так, як можу залишитись після Нового року ~ 5%/95% дол/грн! :shock:

... ще думаю....

п. с.
...а доларові "залишки", які не підуть у товар - буду докидати на грудень-січень...... а там теж - подумаю, що з ними робити!

- так що ДумайТЕ!©®™

якщо Долярчик повірив в грішу, значить загон в нарізний папір закінчився.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 20:10

межбанк всех рассудит )))
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 20:30

... за крок до перевороту думок ©

  flyman написав:якщо Долярчик повірив в грішу, значить загон в нарізний папір закінчився.

... так Долярчик повірив зразу, як Зе набрав 73%!!!
- а на 30% заліз влітку у долар лише з двох причин:
1) - диверсифікація(це головна причина)
2) - багато тутешніх каркуш - занадто каркали, що восени буде 28-30!
- але ж ті самі каркуші каркали, що як тільки Зе оберуть - зразу доляр ракетою вверх!
- отакі вони каркуші!

- тож тепер - нехай собі каркають, що взимку буде пА 30!
(а я знаю, що буде між 23-26)
... а навіть, якщо і станеться по їхньому(хоч навряд), то я всеодно підготовлений/підкутий - на зиму доляра мені вистачить!
-
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  greenozon написав:
  vitaliian написав:расскажите это держателям советских рублей.


1 совецький срібний рубь 1923 року спокійно можна продати за 100+ баксів
Такого
рубля СССР(1923г),не было!!!!!
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 20:54

  Yuri_61 написав:идём к 16
кто поспорит?

сколько сколько? какой тайминг?
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chumakcm1430

https://www.youtube.com/watch?v=pykF9X_ ... Ji&index=6

і сусідні відео
+50грн !
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greenozon
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