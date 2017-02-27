|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 вер, 2019 19:25
vitaliian написав:
расскажите это держателям советских рублей.
1 совецький срібний рубь 1923 року спокійно можна продати за 100+ баксів
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 6052
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 28 вер, 2019 19:35
sailed написав:
Тут доречі багато писали що імпорт стоїть, те саме і на собі відчув, пригадав що досі не отримав дуже дрібні замовлення з Алі експерс, буквально декілька позицій. Раніше за два три тижні можна було вже отримати, а от зараз вже другий місяць пішов, і тиша.
ідуть бандерольки як часіки
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16266
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 957 раз.
- Подякували: 980 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 вер, 2019 19:42
greenozon написав: vitaliian написав:
расскажите это держателям советских рублей.
1 совецький срібний рубь 1923 року спокійно можна продати за 100+ баксів
и он с отверстием посредине?
можно не значит что продашь за 100$
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1682
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 вер, 2019 19:50
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6958
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 464 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2019 20:07
Долярчик написав: Yuri_61 написав:
идём к 16
... якщо впевнені в цьому, то поріть свій доляровий матрац і і-юююю-хааааа на гривнедепо!
- от я вже теж хочу підкорегувати свою стратегію: не перекидувати отих 30% дол.депо на рік, а тільки понабивати стовпців на рік, а все решти - конвертувати через товар у гривню і поповнити гривневі депо!
- бо, чи так-чи так, меті потрібно купувати товар за долари, а продавати за гривню!
...але, чуть-чуть - ще, покищо, жим-жим..... бо диверсифікації майже НЕ БУДЕ!
- так, як можу залишитись після Нового року ~ 5%/95% дол/грн!
... ще думаю....
п. с.
...а доларові "залишки", які не підуть у товар - буду докидати на грудень-січень...... а там теж - подумаю, що з ними робити!
- так що ДумайТЕ!©®™
якщо Долярчик повірив в грішу, значить загон в нарізний папір закінчився.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16266
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 957 раз.
- Подякували: 980 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 28 вер, 2019 20:10
межбанк всех рассудит )))
Слава Україні! /читаю усіх/
-
Pupsik
-
-
- Повідомлень: 3330
- З нами з: 07.06.12
- Подякував: 726 раз.
- Подякували: 729 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2019 20:30
flyman написав:
якщо Долярчик повірив в грішу, значить загон в нарізний папір закінчився.
... так Долярчик повірив зразу, як Зе набрав 73%!!!
- а на 30% заліз влітку у долар лише з двох причин:
1) - диверсифікація(це головна причина)
2) - багато тутешніх каркуш - занадто каркали, що восени буде 28-30!
- але ж ті самі каркуші каркали, що як тільки Зе оберуть - зразу доляр ракетою вверх!
- отакі вони каркуші!
- тож тепер - нехай собі каркають, що взимку буде пА 30!
(а я знаю, що буде між 23-26)
... а навіть, якщо і станеться по їхньому(хоч навряд), то я всеодно підготовлений/підкутий - на зиму доляра мені вистачить!
-
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6958
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 464 раз.
- Подякували: 478 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2019 20:34
greenozon написав: vitaliian написав:
расскажите это держателям советских рублей.
1 совецький срібний рубь 1923 року спокійно можна продати за 100+ баксів
Такого
рубля СССР(1923г),не было!!!!!
-
chumakcm1430
-
-
- Повідомлень: 31
- З нами з: 27.08.18
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2019 20:54
Yuri_61 написав:
идём к 16
кто поспорит?
сколько сколько? какой тайминг?
-
Andrew_
-
-
- Повідомлень: 182
- З нами з: 16.06.16
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 28 вер, 2019 21:05
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 6052
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|15801
|1890664
|
|
|237
|21451
|
|
|6712
|1457373
|
Вів 24 вер, 2019 11:38
ЛОБ
|