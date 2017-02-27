RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2261226222632264

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 218
Не нижче 24.50
46%
101
24.25 - 24.49
6%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:як Зе набрав 73%!!!


Моніка Зелінська?
обісрався комік на увесь світ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6052
З нами з: 01.06.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 21:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Mazay256 написав:Данилюк - лицо из зекоманды, которое хорошо знает запад, а отношение последнего к нашему курсу уже ближе )

Данилюка важко назвати людиною з команди... Підібрали через картинний скандал з Гройсманом для набору додаткових балів. Черговий раз він довів, що найкраще вміє красиво ображатися і дути губки. В сухому осаді, місце Авакову він звільнив, вага і можливості дуету Коломойський-Аваков значно виросли (час уже Корбану зявитися). Підозрюю, подібна доля чекає і Абрамавічуса, який також запамятався оскарівською істерикою в іншому КМ.
Швидше всього, операція з ампутації Данилюка від крісла була задумана до візиту лідера Кварталу в НЮ і озвучення телефонної розмови з колегою по цеху з США.
Слід визнати, що найбільшим досягненням Зеленського і його друзів на зараз є зовнішньополітична криза. За кілька днів посваритися з половиною (а може і всім, Волкер уже подав у відставку) Вашнгтоном і Берліном та Парижем - це огого. А Порошенко з командою з радістю шьовхне в спину (Шокін уже почав, Гонтарьова зараз продовжить). І Їм всім пофіг на Україну і українців.
Міжнародні позики (МВФ, ЄС, СБ) тепер під великою загрозою, а в гіршому випадку і ЗВТ з безвізом. Ну і нерезиденти з "нерезидентами" можуть пригальмувати "до вияснення"... З понеділка треба бути дуже уважними. Цікаво глянути, як буде викручуватися не останній представник хабаду. Байден таки не чужий Ротшильдам...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3369
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1792 раз.
Подякували: 2701 раз.
 
Профіль
2
4
12
  #<1 ... 2261226222632264
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], greenozon, orest і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1579, 1580, 1581
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15801 1890657
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 вер, 2019 21:14
greenozon
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 22, 23, 24
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
237 21451
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 16:36
Мизантрóп
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6712 1457373
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 11:38
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.