Додано: Суб 28 вер, 2019 21:13

Mazay256 написав: Данилюк - лицо из зекоманды, которое хорошо знает запад, а отношение последнего к нашему курсу уже ближе ) Данилюк - лицо из зекоманды, которое хорошо знает запад, а отношение последнего к нашему курсу уже ближе )

Данилюка важко назвати людиною з команди... Підібрали через картинний скандал з Гройсманом для набору додаткових балів. Черговий раз він довів, що найкраще вміє красиво ображатися і дути губки. В сухому осаді, місце Авакову він звільнив, вага і можливості дуету Коломойський-Аваков значно виросли (час уже Корбану зявитися). Підозрюю, подібна доля чекає і Абрамавічуса, який також запамятався оскарівською істерикою в іншому КМ.Швидше всього, операція з ампутації Данилюка від крісла була задумана до візиту лідера Кварталу в НЮ і озвучення телефонної розмови з колегою по цеху з США.Слід визнати, що найбільшим досягненням Зеленського і його друзів на зараз є зовнішньополітична криза. За кілька днів посваритися з половиною (а може і всім, Волкер уже подав у відставку) Вашнгтоном і Берліном та Парижем - це огого. А Порошенко з командою з радістю шьовхне в спину (Шокін уже почав, Гонтарьова зараз продовжить). І Їм всім пофіг на Україну і українців.Міжнародні позики (МВФ, ЄС, СБ) тепер під великою загрозою, а в гіршому випадку і ЗВТ з безвізом. Ну і нерезиденти з "нерезидентами" можуть пригальмувати "до вияснення"... З понеділка треба бути дуже уважними. Цікаво глянути, як буде викручуватися не останній представник хабаду. Байден таки не чужий Ротшильдам...