Mazay256 написав:Данилюк - лицо из зекоманды, которое хорошо знает запад, а отношение последнего к нашему курсу уже ближе )
Данилюка важко назвати людиною з команди... Підібрали через картинний скандал з Гройсманом для набору додаткових балів. Черговий раз він довів, що найкраще вміє красиво ображатися і дути губки. В сухому осаді, місце Авакову він звільнив, вага і можливості дуету Коломойський-Аваков значно виросли (час уже Корбану зявитися). Підозрюю, подібна доля чекає і Абрамавічуса, який також запамятався оскарівською істерикою в іншому КМ. Швидше всього, операція з ампутації Данилюка від крісла була задумана до візиту лідера Кварталу в НЮ і озвучення телефонної розмови з колегою по цеху з США. Слід визнати, що найбільшим досягненням Зеленського і його друзів на зараз є зовнішньополітична криза. За кілька днів посваритися з половиною (а може і всім, Волкер уже подав у відставку) Вашнгтоном і Берліном та Парижем - це огого. А Порошенко з командою з радістю шьовхне в спину (Шокін уже почав, Гонтарьова зараз продовжить). І Їм всім пофіг на Україну і українців. Міжнародні позики (МВФ, ЄС, СБ) тепер під великою загрозою, а в гіршому випадку і ЗВТ з безвізом. Ну і нерезиденти з "нерезидентами" можуть пригальмувати "до вияснення"... З понеділка треба бути дуже уважними. Цікаво глянути, як буде викручуватися не останній представник хабаду. Байден таки не чужий Ротшильдам...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Mazay256 написав:Данилюк - лицо из зекоманды, которое хорошо знает запад, а отношение последнего к нашему курсу уже ближе )
Данилюка важко назвати людиною з команди... Підібрали через картинний скандал з Гройсманом для набору додаткових балів. Черговий раз він довів, що найкраще вміє красиво ображатися і дути губки. В сухому осаді, місце Авакову він звільнив, вага і можливості дуету Коломойський-Аваков значно виросли (час уже Корбану зявитися). Підозрюю, подібна доля чекає і Абрамавічуса, який також запамятався оскарівською істерикою в іншому КМ. Швидше всього, операція з ампутації Данилюка від крісла була задумана до візиту лідера Кварталу в НЮ і озвучення телефонної розмови з колегою по цеху з США. Слід визнати, що найбільшим досягненням Зеленського і його друзів на зараз є зовнішньополітична криза. За кілька днів посваритися з половиною (а може і всім, Волкер уже подав у відставку) Вашнгтоном і Берліном та Парижем - це огого. А Порошенко з командою з радістю шьовхне в спину (Шокін уже почав, Гонтарьова зараз продовжить). І Їм всім пофіг на Україну і українців. Міжнародні позики (МВФ, ЄС, СБ) тепер під великою загрозою, а в гіршому випадку і ЗВТ з безвізом. Ну і нерезиденти з "нерезидентами" можуть пригальмувати "до вияснення"... З понеділка треба бути дуже уважними. Цікаво глянути, як буде викручуватися не останній представник хабаду. Байден таки не чужий Ротшильдам...
Майдан? але ще рано, долярчики підуть за Зе як щурі за чарівною дудкою
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
change_pm написав:Тоже самое касается Пашинского. Все же местные знали, чем и как он забавляется. Почему не объединиться и постоять за свои права?
зы. Дажа отара овец может убить одного волка ВМЕСТЕ, не так ли?
а что там с Пашинским ? можно в приват, что бы уж совсем не засорять тему . Просто телевизор у меня есть но к телевидению не подключен , а новости в интернете я хоть и смотрю но не каждый день По поводу отары овец ... я пока не изучал вопрос но почему тысячи и сотни людей из конц лагерей и когда их вели на расстрелы не могли \ не хотели толпой снести охрану , да часть была бы убита сразу, но процент выживших был бы больше , видимо никто не хотел стать той частью которая погибнет первой
sailed написав:Тут доречі багато писали що імпорт стоїть, те саме і на собі відчув, пригадав що досі не отримав дуже дрібні замовлення з Алі експерс, буквально декілька позицій. Раніше за два три тижні можна було вже отримати, а от зараз вже другий місяць пішов, і тиша.
zzzzzz написав:Странная информация, и я даже не знаю как её объяснить, может технический сбой...
Вообщем так, сегодня Держказначейство опубликовало оперативные данные по доходам бюджета и ЕСВ, так вот, доход от ЕСВ за 26 дней превышает всего на 10,7% прошлогодний показатель на эту дату.
Для сравнения доходы от ЕСВ в августе +20,2% За 8 месяцев +21,7%
Я думал это технический сбой,но отчеты на другие даты подтверждают падение. На 20 сентября +16,9% (16,367 млрд (14,006 - 2018)) На 23 сентября +14,8% (16,875 млрд (14,696)) На 24 сентября +18,0% (17,122 млрд (14,506)) На 26 сентября +10,7% (18,259 млрд (16,499))
Во второй таблице я добавил красным динамику доходов от ЕСВ которая напрямую зависит от динамики заработных плат в Украине.
Предварительный вывод : если динамика поступлений в сентябре сохранится на уровне 10-11% то и средняя зарплата в сентябре по Украине будет тоже иметь такую же динамику +10...+11% в гривнах г/г.
пожалуйста если добавляете табличку сделайте ее читаемой, шрифт настолько мелкий и картинка настолько маленькая что я на 32" мониторе 4к не могу разглядеть ни в оригинальном масштабе ни даже с интерполяцией. Можно но глаза болят. Хотя в целом я вам верю и без таблицы
Mazay256 написав:Данилюк - лицо из зекоманды, которое хорошо знает запад, а отношение последнего к нашему курсу уже ближе )
Данилюка важко назвати людиною з команди... Підібрали через картинний скандал з Гройсманом для набору додаткових балів. Черговий раз він довів, що найкраще вміє красиво ображатися і дути губки. В сухому осаді, місце Авакову він звільнив, вага і можливості дуету Коломойський-Аваков значно виросли (час уже Корбану зявитися). Підозрюю, подібна доля чекає і Абрамавічуса, який також запамятався оскарівською істерикою в іншому КМ. Швидше всього, операція з ампутації Данилюка від крісла була задумана до візиту лідера Кварталу в НЮ і озвучення телефонної розмови з колегою по цеху з США. Слід визнати, що найбільшим досягненням Зеленського і його друзів на зараз є зовнішньополітична криза. За кілька днів посваритися з половиною (а може і всім, Волкер уже подав у відставку) Вашнгтоном і Берліном та Парижем - це огого. А Порошенко з командою з радістю шьовхне в спину (Шокін уже почав, Гонтарьова зараз продовжить). І Їм всім пофіг на Україну і українців. Міжнародні позики (МВФ, ЄС, СБ) тепер під великою загрозою, а в гіршому випадку і ЗВТ з безвізом. Ну і нерезиденти з "нерезидентами" можуть пригальмувати "до вияснення"... З понеділка треба бути дуже уважними. Цікаво глянути, як буде викручуватися не останній представник хабаду. Байден таки не чужий Ротшильдам...