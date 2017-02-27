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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2262226322642265

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 218
Не нижче 24.50
46%
101
24.25 - 24.49
6%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:07

  yama написав:
  dima_beleb написав:долго не читал ветку.
вы ничего не потеряли , а наоборот сэкономили уйму времени :!:

Libo не выступал
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:35

  yama написав:
  centurionus написав:
  Starikan написав:совершенно спокойно смотрю на черненьких и темненьких и сижу рядом с ними в общ. транспорте

Рекомендував би триматися подалі від африканців з епідеміологічних причин. Libo просвітить, можливо, при нагоді.

може ви просвітите ? що там повітряно-крапельним шляхом передається ?
банально лихорадок несколько видов до чумы. Стараюсь не быть рядом с ними. Как то заходил в квартиру к африканцу, продавал он, как будто в туалет зашел, вонь нереальная.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:теперь только вверх.
вы как будто посменно работаете. То один вещает, токабудет дорожать, то другой. Вон Долярчик наслушался и набрался доллара. Напряг с гривной, банки проценты гонят вверх, чтобы клиенты шли.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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