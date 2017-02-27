Libo не выступал
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 вер, 2019 23:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Black Jack - White Business
Додано: Суб 28 вер, 2019 23:07
Libo не выступал
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Суб 28 вер, 2019 23:35
банально лихорадок несколько видов до чумы. Стараюсь не быть рядом с ними. Как то заходил в квартиру к африканцу, продавал он, как будто в туалет зашел, вонь нереальная.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Суб 28 вер, 2019 23:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вы как будто посменно работаете. То один вещает, токабудет дорожать, то другой. Вон Долярчик наслушался и набрался доллара. Напряг с гривной, банки проценты гонят вверх, чтобы клиенты шли.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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