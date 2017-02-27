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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2262226322642265

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 218
Не нижче 24.50
46%
101
24.25 - 24.49
6%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:07

  yama написав:
  dima_beleb написав:долго не читал ветку.
вы ничего не потеряли , а наоборот сэкономили уйму времени :!:

Libo не выступал
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:35

  yama написав:
  centurionus написав:
  Starikan написав:совершенно спокойно смотрю на черненьких и темненьких и сижу рядом с ними в общ. транспорте

Рекомендував би триматися подалі від африканців з епідеміологічних причин. Libo просвітить, можливо, при нагоді.

може ви просвітите ? що там повітряно-крапельним шляхом передається ?
банально лихорадок несколько видов до чумы. Стараюсь не быть рядом с ними. Как то заходил в квартиру к африканцу, продавал он, как будто в туалет зашел, вонь нереальная.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 23:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:теперь только вверх.
вы как будто посменно работаете. То один вещает, токабудет дорожать, то другой. Вон Долярчик наслушался и набрался доллара. Напряг с гривной, банки проценты гонят вверх, чтобы клиенты шли.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 01:00

  freeze написав:
Да в сентябре остался один рабочий день, не считая не учтенной прошедшей пятницы. Так что очевидно из предварительных данных казначейства по поступлению ЕСВ, что в сентябре средняя зарплата по стране тоже уменьшится по сравнению с августом, то есть уменьшение средней зарплаты будет второй месяц подряд. Давно такого не было.


Хрен его знает, макростатистика показывает вроде рост ВВП и выше среднего за последние годы.
А то, что наблюдаю реально указывает на какую-то стагнацию:
-о тормозе средних зарплат вы пишете
-промпроизводство падает,
-визуально количество комерческих площадей под аренду впервые за последние годы сильно увеличились, причем в центровых местах
-поток эмиграции ни фига не утихает, гастеры в отличие от инвесторов в бумагу ,че то ситуейшн совсем не оптимистично рассматривают
-комерцы знакомые ,в т.ч. среди сетевиков неоднозначно оценивают текущий год, единодушно ниже ожиданий во всяком случае
-рынок жилья опять же неоднонозначен, застройщики позиционируют рост цен и повышаю ценники а реальные сделки - ниже рынка в основном те случаи,что мне известны
-хорошие заявки новая команда иногда делает, вроде впервые адекваты нарисовались, а по факту ,похоже,ни фига они не понимают, что без изменения системы монополизации и олигархизации трудно будет им сдвинуть экономику в позитив
-комунальные долги мега-навесом нависают
-контрабандой все маркеты забиты и интернет, Нефедова ни фига не ощущается
-игровики не то,что не сволрачиваются, наборот - новые точки открывают
-средний клас - такое впечатление, что что новая команда даже не понимает, что это такое и с чем его едят, не доходит видно, что это основа мало мальски успешной страны

-опять же зелень зажали между МВФ и Беней так, что :

............."Шаг – влево, шаг – вправо – побег! Прыжок на месте – провокация!

Одно дело когда внутри они думали все это на тормозах спустить и другое дело, когда запад на уши через этот вопрос встает
-пиковые выплаты по долгам впереди
-замкнутый круг - невыполнение доходов,затычка бумагами, усугубление недоборов,вообще мне эта ситуация с бумагами не сильно нравится, натянуто как-то это за уши все, одно дело когда по забугорным долгам ажиотаж, и другое дело по государственным обязательствам страны, которая и не сделала то еще ничего толком,так все на ожиданиях растет
-все это на фоне всеобщего ананонса негатива в мировой экономике, будет-не будет, но если где-то случайно хоть легонько трусанет -emerging markets просто заколбасит
-ну и разруление ситуации на востоке скорее всего зависло как старый ноутбук первых поколений, там движение нулевое, в лучшем случае консервация, что не способствует позитиву ни в ПИИ, ни в экономике в целом.


Одним словом, вижу желание неплохой косметики в экономике,

но это всего лишь легкая косметика ,макияж,

а не оперативное хирургическое вмешательство,

которым необходимо просто вскрыть хоть десяток-второй гнойников системы.
Востаннє редагувалось Автор77 в Нед 29 вер, 2019 01:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 01:08

  Мизантрóп написав: Libo не выступал


Был чрезвычайно занят в командировке. Проехал от самого юга до самого севера Атлантического побережья.
Ну что вам сказать?
Вы круче всех. Опять приятно удивили меня и все прогрессивное человечество. Весь день в машине, по радио только Юкрейн, Трамп, импичмент, Байден, Зеленски … Вся Америка на ушах. Мало кто понимает суть скандала, но у большинства американцев такое представление, что Украина снимает Трампа с должности президента США. В Пенсильвании менеджер отеля, когда узнал, что я из Украины, апгрейднул меня в люкс. Сказал, что никак не ожидал, что мы настолько крутые, что сможем свергнуть эту сучару. Никогда еще в истории ни одно государство не угрожало президентам США увольнением! А Украина цепко захватила его за мошонку. Вам от него риспект и уважуха. У сторонников Трампа вы тоже на языке: - А шоб вы всрались! И где только взялась эта Украина на нашу голову с вашими прокурорами и президентами.
Выдающийся революционер современности Дмитро Корчинский в свое время говорил, что Украина состоится, если шокирует чем-то весь мир и этим навеки прославится. И неважно, чем именно. Италия утвердилась благодаря своей мафии, опутавшей весь мир.
Наше утверждение уже тоже можно считать состоявшимся благодаря героям обоих Майданов, героизму наших воинов, защитивших свой народ и Европу, от нашествия русской сволочи и варваров, а также этому скандалу. Нам не нужно ядерное оружие, мы можем без ядерных ракет и бомб снимать и ставить угодных нам президентов Америки! Теперь осталось только на гребне этой волны ворваться в передовой отряд золотого миллиарда! :shock:

ЗЫ На телевидении круглые сутки собачьи бои. Тоже Украина впереди всех. 49% населения за импичмент. 48% против.
Импичмент скорее всего не состоится, но в памяти народной надолго останется уважуха к вам за то, что вы запроста можете свалить даже американского президента!
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 01:33

  Libo написав:Теперь осталось только на гребне этой волны ворваться в передовой отряд золотого миллиарда!


вы нам обещаете доллар опять по 8 или хотябы по 12?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 01:46

  yama написав:
  centurionus написав:Рекомендував би триматися подалі від африканців з епідеміологічних причин. Libo просвітить, можливо, при нагоді.

може ви просвітите ? що там повітряно-крапельним шляхом передається ?


Докладываю.
Что главное в Африке в танке?
Главное в Африке и в танке это не бздеть.
Восточная Африка - амебная дизентерия и малярия. Дизентерия может даже передаваться воздушно-капельным путем. Мучения. Ходишь кровавой пеной. Надо лечиться. Но лучше заниматься профилактикой - 100 грамм перед обедом и ужином. Можно больше - кашу маслом не испортишь.
Малярия как у вас грипп. Но надо сразу к доктору. Иначе могут обуть в белые тапочки. Профилактика та же. Три дня отколбасило и можно вставать на ноги. Но сильный удар по печени. Какое-то время отходняк и нельзя бухать.
Западная Африка - малярия, эбола, лихрадки денге, западного Нила, неясного генеза и пр. Тоже вся зараза, кроме малярии, передается через контакт и воздушно-капельным путем. Это полный писец. Но главное не бздеть. Гигиена и та же профилактика.
На конец за одно удовольствие можно получить всё нехорошее венерическое, что существует во Вселенной. Лучше кондомиться.. Но случается всякое, особенно по пьяни ... :oops: Поэтому лучше сразу нанять себе там симпатичную экономку-многофункционалку (даже лучше несколько) и проверить их у врача. О простате надо заботиться даже в Африке. Главное тут тоже не бздеть. В жизни всегда есть место подвигу. Там столетиями живет и радуется жизни белый колонизатор, а мы что хуже? :roll:
В личку. Научу всему.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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