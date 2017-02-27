Libo не выступал
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 28 вер, 2019 23:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Black Jack - White Business
Додано: Суб 28 вер, 2019 23:07
Libo не выступал
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Суб 28 вер, 2019 23:35
банально лихорадок несколько видов до чумы. Стараюсь не быть рядом с ними. Как то заходил в квартиру к африканцу, продавал он, как будто в туалет зашел, вонь нереальная.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Суб 28 вер, 2019 23:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вы как будто посменно работаете. То один вещает, токабудет дорожать, то другой. Вон Долярчик наслушался и набрался доллара. Напряг с гривной, банки проценты гонят вверх, чтобы клиенты шли.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Нед 29 вер, 2019 01:00
Хрен его знает, макростатистика показывает вроде рост ВВП и выше среднего за последние годы.
А то, что наблюдаю реально указывает на какую-то стагнацию:
-о тормозе средних зарплат вы пишете
-промпроизводство падает,
-визуально количество комерческих площадей под аренду впервые за последние годы сильно увеличились, причем в центровых местах
-поток эмиграции ни фига не утихает, гастеры в отличие от инвесторов в бумагу ,че то ситуейшн совсем не оптимистично рассматривают
-комерцы знакомые ,в т.ч. среди сетевиков неоднозначно оценивают текущий год, единодушно ниже ожиданий во всяком случае
-рынок жилья опять же неоднонозначен, застройщики позиционируют рост цен и повышаю ценники а реальные сделки - ниже рынка в основном те случаи,что мне известны
-хорошие заявки новая команда иногда делает, вроде впервые адекваты нарисовались, а по факту ,похоже,ни фига они не понимают, что без изменения системы монополизации и олигархизации трудно будет им сдвинуть экономику в позитив
-комунальные долги мега-навесом нависают
-контрабандой все маркеты забиты и интернет, Нефедова ни фига не ощущается
-игровики не то,что не сволрачиваются, наборот - новые точки открывают
-средний клас - такое впечатление, что что новая команда даже не понимает, что это такое и с чем его едят, не доходит видно, что это основа мало мальски успешной страны
-опять же зелень зажали между МВФ и Беней так, что :
............."Шаг – влево, шаг – вправо – побег! Прыжок на месте – провокация!
Одно дело когда внутри они думали все это на тормозах спустить и другое дело, когда запад на уши через этот вопрос встает
-пиковые выплаты по долгам впереди
-замкнутый круг - невыполнение доходов,затычка бумагами, усугубление недоборов,вообще мне эта ситуация с бумагами не сильно нравится, натянуто как-то это за уши все, одно дело когда по забугорным долгам ажиотаж, и другое дело по государственным обязательствам страны, которая и не сделала то еще ничего толком,так все на ожиданиях растет
-все это на фоне всеобщего ананонса негатива в мировой экономике, будет-не будет, но если где-то случайно хоть легонько трусанет -emerging markets просто заколбасит
-ну и разруление ситуации на востоке скорее всего зависло как старый ноутбук первых поколений, там движение нулевое, в лучшем случае консервация, что не способствует позитиву ни в ПИИ, ни в экономике в целом.
Одним словом, вижу желание неплохой косметики в экономике,
но это всего лишь легкая косметика ,макияж,
а не оперативное хирургическое вмешательство,
которым необходимо просто вскрыть хоть десяток-второй гнойников системы.
Востаннє редагувалось Автор77 в Нед 29 вер, 2019 01:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 29 вер, 2019 01:08
Был чрезвычайно занят в командировке. Проехал от самого юга до самого севера Атлантического побережья.
Ну что вам сказать?
Вы круче всех. Опять приятно удивили меня и все прогрессивное человечество. Весь день в машине, по радио только Юкрейн, Трамп, импичмент, Байден, Зеленски … Вся Америка на ушах. Мало кто понимает суть скандала, но у большинства американцев такое представление, что Украина снимает Трампа с должности президента США. В Пенсильвании менеджер отеля, когда узнал, что я из Украины, апгрейднул меня в люкс. Сказал, что никак не ожидал, что мы настолько крутые, что сможем свергнуть эту сучару. Никогда еще в истории ни одно государство не угрожало президентам США увольнением! А Украина цепко захватила его за мошонку. Вам от него риспект и уважуха. У сторонников Трампа вы тоже на языке: - А шоб вы всрались! И где только взялась эта Украина на нашу голову с вашими прокурорами и президентами.
Выдающийся революционер современности Дмитро Корчинский в свое время говорил, что Украина состоится, если шокирует чем-то весь мир и этим навеки прославится. И неважно, чем именно. Италия утвердилась благодаря своей мафии, опутавшей весь мир.
Наше утверждение уже тоже можно считать состоявшимся благодаря героям обоих Майданов, героизму наших воинов, защитивших свой народ и Европу, от нашествия русской сволочи и варваров, а также этому скандалу. Нам не нужно ядерное оружие, мы можем без ядерных ракет и бомб снимать и ставить угодных нам президентов Америки! Теперь осталось только на гребне этой волны ворваться в передовой отряд золотого миллиарда!
ЗЫ На телевидении круглые сутки собачьи бои. Тоже Украина впереди всех. 49% населения за импичмент. 48% против.
Импичмент скорее всего не состоится, но в памяти народной надолго останется уважуха к вам за то, что вы запроста можете свалить даже американского президента!
Додано: Нед 29 вер, 2019 01:33
вы нам обещаете доллар опять по 8 или хотябы по 12?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Нед 29 вер, 2019 01:46
Докладываю.
Что главное в Африке в танке?
Главное в Африке и в танке это не бздеть.
Восточная Африка - амебная дизентерия и малярия. Дизентерия может даже передаваться воздушно-капельным путем. Мучения. Ходишь кровавой пеной. Надо лечиться. Но лучше заниматься профилактикой - 100 грамм перед обедом и ужином. Можно больше - кашу маслом не испортишь.
Малярия как у вас грипп. Но надо сразу к доктору. Иначе могут обуть в белые тапочки. Профилактика та же. Три дня отколбасило и можно вставать на ноги. Но сильный удар по печени. Какое-то время отходняк и нельзя бухать.
Западная Африка - малярия, эбола, лихрадки денге, западного Нила, неясного генеза и пр. Тоже вся зараза, кроме малярии, передается через контакт и воздушно-капельным путем. Это полный писец. Но главное не бздеть. Гигиена и та же профилактика.
На конец за одно удовольствие можно получить всё нехорошее венерическое, что существует во Вселенной. Лучше кондомиться.. Но случается всякое, особенно по пьяни ... Поэтому лучше сразу нанять себе там симпатичную экономку-многофункционалку (даже лучше несколько) и проверить их у врача. О простате надо заботиться даже в Африке. Главное тут тоже не бздеть. В жизни всегда есть место подвигу. Там столетиями живет и радуется жизни белый колонизатор, а мы что хуже?
В личку. Научу всему.
Додано: Нед 29 вер, 2019 01:51
Для начала обещаю в ближайшем будущем среднюю з/п в тыщу долларов. Сколько это будет в гривне на момент получки сейчас не так важно.
Додано: Нед 29 вер, 2019 02:36
Это единственная причина?
Считаете, что страна выдержит ещё один Майдан?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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