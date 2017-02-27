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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 вер, 2019 06:01
Vint написав: Долярчик написав:
2) - багато тутешніх каркуш - занадто каркали, що восени буде 28-30!
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Не факт, что не будет! За два месяца все может случиться
... ага, ага......- так, як "случілось" після обрання Зе
- зразу курс пішов ракетою
..... в землю
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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