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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2263226422652266

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 218
Не нижче 24.50
46%
101
24.25 - 24.49
6%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 06:01

  Vint написав:
  Долярчик написав:
2) - багато тутешніх каркуш - занадто каркали, що восени буде 28-30!
-

Не факт, что не будет! За два месяца все может случиться

... ага, ага......- так, як "случілось" після обрання Зе :lol: - зразу курс пішов ракетою :mrgreen: ..... в землю :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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