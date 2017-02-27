Автор77 написав:

freeze написав:

Да в сентябре остался один рабочий день, не считая не учтенной прошедшей пятницы. Так что очевидно из предварительных данных казначейства по поступлению ЕСВ, что в сентябре средняя зарплата по стране тоже уменьшится по сравнению с августом, то есть уменьшение средней зарплаты будет второй месяц подряд. Давно такого не было. Да в сентябре остался один рабочий день, не считая не учтенной прошедшей пятницы. Так что очевидно из предварительных данных казначейства по поступлению ЕСВ, что в сентябре средняя зарплата по стране тоже уменьшится по сравнению с августом, то есть уменьшение средней зарплаты будет второй месяц подряд. Давно такого не было.

Хрен его знает, макростатистика показывает вроде рост ВВП и выше среднего за последние годы.А то, что наблюдаю реально указывает на какую-то стагнацию:-о тормозе средних зарплат вы пишете-промпроизводство падает,-визуально количество комерческих площадей под аренду впервые за последние годы сильно увеличились, причем в центровых местах-поток эмиграции ни фига не утихает, гастеры в отличие от инвесторов в бумагу ,че то ситуейшн совсем не оптимистично рассматривают-комерцы знакомые ,в т.ч. среди сетевиков неоднозначно оценивают текущий год, единодушно ниже ожиданий во всяком случае-рынок жилья опять же неоднонозначен, застройщики позиционируют рост цен и повышаю ценники а реальные сделки - ниже рынка в основном те случаи,что мне известны-хорошие заявки новая команда иногда делает, вроде впервые адекваты нарисовались, а по факту ,похоже,ни фига они не понимают, что без изменения системы монополизации и олигархизации трудно будет им сдвинуть экономику в позитив-комунальные долги мега-навесом нависают-контрабандой все маркеты забиты и интернет, Нефедова ни фига не ощущается-игровики не то,что не сволрачиваются, наборот - новые точки открывают-средний клас - такое впечатление, что что новая команда даже не понимает, что это такое и с чем его едят, не доходит видно, что это основа мало мальски успешной страны-опять же зелень зажали между МВФ и Беней так, что :............."Шаг – влево, шаг – вправо – побег! Прыжок на месте – провокация!Одно дело когда внутри они думали все это на тормозах спустить и другое дело, когда запад на уши через этот вопрос встает-пиковые выплаты по долгам впереди-замкнутый круг - невыполнение доходов,затычка бумагами, усугубление недоборов,вообще мне эта ситуация с бумагами не сильно нравится, натянуто как-то это за уши все, одно дело когда по забугорным долгам ажиотаж, и другое дело по государственным обязательствам страны, которая и не сделала то еще ничего толком,так все на ожиданиях растет-все это на фоне всеобщего ананонса негатива в мировой экономике, будет-не будет, но если где-то случайно хоть легонько трусанет -emerging markets просто заколбасит-ну и разруление ситуации на востоке скорее всего зависло как старый ноутбук первых поколений, там движение нулевое, в лучшем случае консервация, что не способствует позитиву ни в ПИИ, ни в экономике в целом.Одним словом, вижу желание неплохой косметики в экономике,но это всего лишь легкая косметика ,макияж,а не оперативное хирургическое вмешательство,которым необходимо просто вскрыть хоть десяток-второй гнойников системы.