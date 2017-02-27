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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2263226422652266

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 218
Не нижче 24.50
46%
101
24.25 - 24.49
6%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 06:01

  Vint написав:
  Долярчик написав:
2) - багато тутешніх каркуш - занадто каркали, що восени буде 28-30!
-

Не факт, что не будет! За два месяца все может случиться

... ага, ага......- так, як "случілось" після обрання Зе :lol: - зразу курс пішов ракетою :mrgreen: ..... в землю :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 06:25

  Proofy написав:
  Игорь Алексеевич написав:теперь только вверх.
вы как будто посменно работаете. То один вещает, токабудет дорожать, то другой. Вон Долярчик наслушался и набрался доллара. Напряг с гривной, банки проценты гонят вверх, чтобы клиенты шли.

... добре, що хоч тільки на 30% :idea: бо, на 20% я і хотів взяти для диверсифікації, а от тих ще 10% "зайвого" доляра навіяли/накаркали мені тутешні #туземунери! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 06:31

  Автор77 написав:
  freeze написав:
Да в сентябре остался один рабочий день, не считая не учтенной прошедшей пятницы. Так что очевидно из предварительных данных казначейства по поступлению ЕСВ, что в сентябре средняя зарплата по стране тоже уменьшится по сравнению с августом, то есть уменьшение средней зарплаты будет второй месяц подряд. Давно такого не было.


Хрен его знает, макростатистика показывает вроде рост ВВП и выше среднего за последние годы.
А то, что наблюдаю реально указывает на какую-то стагнацию:
-о тормозе средних зарплат вы пишете
-промпроизводство падает,
-визуально количество комерческих площадей под аренду впервые за последние годы сильно увеличились, причем в центровых местах
-поток эмиграции ни фига не утихает, гастеры в отличие от инвесторов в бумагу ,че то ситуейшн совсем не оптимистично рассматривают
-комерцы знакомые ,в т.ч. среди сетевиков неоднозначно оценивают текущий год, единодушно ниже ожиданий во всяком случае
-рынок жилья опять же неоднонозначен, застройщики позиционируют рост цен и повышаю ценники а реальные сделки - ниже рынка в основном те случаи,что мне известны
-хорошие заявки новая команда иногда делает, вроде впервые адекваты нарисовались, а по факту ,похоже,ни фига они не понимают, что без изменения системы монополизации и олигархизации трудно будет им сдвинуть экономику в позитив
-комунальные долги мега-навесом нависают
-контрабандой все маркеты забиты и интернет, Нефедова ни фига не ощущается
-игровики не то,что не сволрачиваются, наборот - новые точки открывают
-средний клас - такое впечатление, что что новая команда даже не понимает, что это такое и с чем его едят, не доходит видно, что это основа мало мальски успешной страны

-опять же зелень зажали между МВФ и Беней так, что :

............."Шаг – влево, шаг – вправо – побег! Прыжок на месте – провокация!

Одно дело когда внутри они думали все это на тормозах спустить и другое дело, когда запад на уши через этот вопрос встает
-пиковые выплаты по долгам впереди
-замкнутый круг - невыполнение доходов,затычка бумагами, усугубление недоборов,вообще мне эта ситуация с бумагами не сильно нравится, натянуто как-то это за уши все, одно дело когда по забугорным долгам ажиотаж, и другое дело по государственным обязательствам страны, которая и не сделала то еще ничего толком,так все на ожиданиях растет
-все это на фоне всеобщего ананонса негатива в мировой экономике, будет-не будет, но если где-то случайно хоть легонько трусанет -emerging markets просто заколбасит
-ну и разруление ситуации на востоке скорее всего зависло как старый ноутбук первых поколений, там движение нулевое, в лучшем случае консервация, что не способствует позитиву ни в ПИИ, ни в экономике в целом.


Одним словом, вижу желание неплохой косметики в экономике,

но это всего лишь легкая косметика ,макияж,

а не оперативное хирургическое вмешательство,

которым необходимо просто вскрыть хоть десяток-второй гнойников системы.

... трохи сумно, але десь так воно і є, як Ви написали....
- але надіє ще є!
... остання надія.... :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 07:08

  Libo написав:
  Мизантрóп написав: Libo не выступал


Был чрезвычайно занят в командировке. Проехал от самого юга до самого севера Атлантического побережья.
Ну что вам сказать?
Вы круче всех. Опять приятно удивили меня и все прогрессивное человечество. Весь день в машине, по радио только Юкрейн, Трамп, импичмент, Байден, Зеленски … Вся Америка на ушах. Мало кто понимает суть скандала, но у большинства американцев такое представление, что Украина снимает Трампа с должности президента США. В Пенсильвании менеджер отеля, когда узнал, что я из Украины, апгрейднул меня в люкс. Сказал, что никак не ожидал, что мы настолько крутые, что сможем свергнуть эту сучару. Никогда еще в истории ни одно государство не угрожало президентам США увольнением! А Украина цепко захватила его за мошонку. Вам от него риспект и уважуха. У сторонников Трампа вы тоже на языке: - А шоб вы всрались! И где только взялась эта Украина на нашу голову с вашими прокурорами и президентами.
Выдающийся революционер современности Дмитро Корчинский в свое время говорил, что Украина состоится, если шокирует чем-то весь мир и этим навеки прославится. И неважно, чем именно. Италия утвердилась благодаря своей мафии, опутавшей весь мир.
Наше утверждение уже тоже можно считать состоявшимся благодаря героям обоих Майданов, героизму наших воинов, защитивших свой народ и Европу, от нашествия русской сволочи и варваров, а также этому скандалу. Нам не нужно ядерное оружие, мы можем без ядерных ракет и бомб снимать и ставить угодных нам президентов Америки! Теперь осталось только на гребне этой волны ворваться в передовой отряд золотого миллиарда! :shock:

ЗЫ На телевидении круглые сутки собачьи бои. Тоже Украина впереди всех. 49% населения за импичмент. 48% против.
Импичмент скорее всего не состоится, но в памяти народной надолго останется уважуха к вам за то, что вы запроста можете свалить даже американского президента!
:lol: :lol: :lol:


лібо, так я не поняв:
- ми уже в золотому міліарді, чи ще нє?
- ми під зовнішнім керуванням, як Японія після 2СВ чи як?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 07:11

  ЛАД написав:
  flyman написав:......
Майдан? але ще рано, долярчики підуть за Зе як щурі за чарівною дудкою

Это единственная причина?
Считаете, что страна выдержит ещё один Майдан?

ЛАД, Ви боїтеся Майданів?
Пережила агресію з РФ (а не склала лапки як Чехословаччина у 1938 перед фюрером), переживе і Майдан.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 07:42

  flyman написав:ЛАД, Ви боїтеся Майданів?
Пережила агресію з РФ (а не склала лапки як Чехословаччина у 1938 перед фюрером), переживе і Майдан.


Тенденция такова, что после каждого майдана Украина откатывается все глубже и глубже в пропасть.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 07:49

Shram

в какую пропасть Украина скатилась в 2005 году?
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 08:33

  ryabchenko2 написав:Shram

в какую пропасть Украина скатилась в 2005 году?


мовчать... бо нічого сказати :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 08:57

  ryabchenko2 написав:ShramВ какую пропасть Украина скатилась в 2005 году?
Как в какую??! С 5,3 на 4,5... чем вам не пропасть?! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 09:04

  asti написав:
  ryabchenko2 написав:ShramВ какую пропасть Украина скатилась в 2005 году?
Как в какую??! С 5,3 на 4,5... чем вам не пропасть?! :)


зараз Вам розкажуть, що було потім :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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