flyman написав:ЛАД, Ви боїтеся Майданів? Пережила агресію з РФ (а не склала лапки як Чехословаччина у 1938 перед фюрером), переживе і Майдан.
Тенденция такова, что после каждого майдана Украина откатывается все глубже и глубже в пропасть.
тенденція, що все далі і далі від Мордора і все ближче до цивілізованого світу... так, це проходить боляче, і прогрес, хоть повільно, але іде, уже маєм показники докризового 2007 і наближаємося до докризових показнків 2013, але із значними резервами НБУ і ростом економіки, а не стагнацією ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Vadim V написав:Уже третий здесь заявляет об этом а на вопрос -какие ?, в ответ тишина
... а-банка - вже другий місяць бере під 17,5% - ідея - під хитрі 30% - але, в кінцевому результаті виходить щось 18,3% річних!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
flyman написав:тенденція, що все далі і далі від Мордора і все ближче до цивілізованого світу... так, це проходить боляче, і прогрес, хоть повільно, але іде, уже маєм показники докризового 2007 і наближаємося до докризових показнків 2013, але із значними резервами НБУ і ростом економіки, а не стагнацією ...
centurionus написав:До відома дописувачів, що напружено оперують цифрами переказів від "заробітчан": існують надходження готівкою, які не фіксуються (приїхав сам, приїхали родичі провідати, передав кимось і т.і.). Розмір таких надходжень чималий.
Так, такі надходження мають бути, але має бути і витрати туристами з України закордоном в готівковій формі, які не фіксуються.
Невже туристи везуть з собою значний кеш? Як правило всі платять там картками. А особливо якщо це не еврозона, коли їхня валюта в Україні купляється з суттєвою маржою. Мені здається, що сім'я бере на відпочинок кеш не більше 500$(евро) , та і ті про всяк випадок (проблеми з карткою, банком і т.д) і привозять назад цілими .
Різні є сім`ї... Є і кеш, і картки... І комусь з друзів і рідних туди везуть і назад передачі привозять! І за кордоном є різні переваги карточки і кешу! Ось я 2 вересня купив в Київському аеропорту в дьютті фрі дітям і рідним подарунків на солідну суму і розрахувався карткою по 28 гривень за євро... А в кармані був кеш на цю суму... А потім довелося Євро продати і погасити картки по 26,50...
А на які цифри можна опиратись? Невже вони існують? Хіба що соцопитування.Моя відповідь фактично і є в рамках такого опитування. Чи може ваша очевидна фраза "туристи вивозять кешем деяку суму" більш інформативна?
Тут ще бувають такі випадки подорожей авто коли іде декілька друзів і для спільних витрат створюють спільний фонд, куди вносять, ну наприклад по 1000 євро, для оплати пального, вартості платних доріг, віньєток, готелів і харчування, штрафів, паркування і таке інше! В такому випадку тільки кеш! Потім що залишилося або що ще треба до внести ділиться пропорційно!