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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2265226622672268>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 219
Не нижче 24.50
47%
102
24.25 - 24.49
6%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 09:25

  Proofy написав:
  Игорь Алексеевич написав:теперь только вверх.
вы как будто посменно работаете. То один вещает, токабудет дорожать, то другой. Вон Долярчик наслушался и набрался доллара. Напряг с гривной, банки проценты гонят вверх, чтобы клиенты шли.

Уже третий здесь заявляет об этом а на вопрос -какие ?, в ответ тишина.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 09:26

  Shram написав:
  flyman написав:ЛАД, Ви боїтеся Майданів?
Пережила агресію з РФ (а не склала лапки як Чехословаччина у 1938 перед фюрером), переживе і Майдан.


Тенденция такова, что после каждого майдана Украина откатывается все глубже и глубже в пропасть.

тенденція, що все далі і далі від Мордора і все ближче до цивілізованого світу... так, це проходить боляче, і прогрес, хоть повільно, але іде, уже маєм показники докризового 2007 і наближаємося до докризових показнків 2013, але із значними резервами НБУ і ростом економіки, а не стагнацією ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 09:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vadim V написав:Уже третий здесь заявляет об этом а на вопрос -какие ?, в ответ тишина

... а-банка - вже другий місяць бере під 17,5%
- ідея - під хитрі 30% :) - але, в кінцевому результаті виходить щось 18,3% річних! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:тенденція, що все далі і далі від Мордора і все ближче до цивілізованого світу... так, це проходить боляче, і прогрес, хоть повільно, але іде, уже маєм показники докризового 2007 і наближаємося до докризових показнків 2013, але із значними резервами НБУ і ростом економіки, а не стагнацією ...

https://zn.ua/SOCIETY/pustsovetizm.html
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:39

  Hotab написав:
  BIGor написав:
  centurionus написав:До відома дописувачів, що напружено оперують цифрами переказів від "заробітчан": існують надходження готівкою, які не фіксуються (приїхав сам, приїхали родичі провідати, передав кимось і т.і.). Розмір таких надходжень чималий.

Так, такі надходження мають бути, але має бути і витрати туристами з України закордоном в готівковій формі, які не фіксуються.

Невже туристи везуть з собою значний кеш? Як правило всі платять там картками. А особливо якщо це не еврозона, коли їхня валюта в Україні купляється з суттєвою маржою.
Мені здається, що сім'я бере на відпочинок кеш не більше 500$(евро) , та і ті про всяк випадок (проблеми з карткою, банком і т.д) і привозять назад цілими .

Різні є сім`ї... Є і кеш, і картки... І комусь з друзів і рідних туди везуть і назад передачі привозять! І за кордоном є різні переваги карточки і кешу! Ось я 2 вересня купив в Київському аеропорту в дьютті фрі дітям і рідним подарунків на солідну суму і розрахувався карткою по 28 гривень за євро... А в кармані був кеш на цю суму... А потім довелося Євро продати і погасити картки по 26,50...
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 10:45

  Hotab написав:
  BIGor написав:Дуже "аргументована" відповідь.

А на які цифри можна опиратись? Невже вони існують? Хіба що соцопитування.Моя відповідь фактично і є в рамках такого опитування.
Чи може ваша очевидна фраза "туристи вивозять кешем деяку суму" більш інформативна?

Тут ще бувають такі випадки подорожей авто коли іде декілька друзів і для спільних витрат створюють спільний фонд, куди вносять, ну наприклад по 1000 євро, для оплати пального, вартості платних доріг, віньєток, готелів і харчування, штрафів, паркування і таке інше! В такому випадку тільки кеш! Потім що залишилося або що ще треба до внести ділиться пропорційно!
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:18

  Qwerty написав:
  Hotab написав:
  BIGor написав:Дуже "аргументована" відповідь.

А на які цифри можна опиратись? Невже вони існують? Хіба що соцопитування.Моя відповідь фактично і є в рамках такого опитування.
Чи може ваша очевидна фраза "туристи вивозять кешем деяку суму" більш інформативна?

Тут ще бувають такі випадки подорожей авто коли іде декілька друзів і для спільних витрат створюють спільний фонд, куди вносять, ну наприклад по 1000 євро, для оплати пального, вартості платних доріг, віньєток, готелів і харчування, штрафів, паркування і таке інше! В такому випадку тільки кеш! Потім що залишилося або що ще треба до внести ділиться пропорційно!

Это, пардон, супер-неоптимальный подход.
1. В разных странах разный кэш. Если по Балканам, то это может быть и три-четыре разные валюты в день.
2. В выходные и по ночам часто приходится заправляться на автоматических АЗС - только карты.
3. Виньетки выгоднее и быстрее всего покупать в интернете. Да и за дороги платить налом - немалая потеря времени. В Португалии оплата налом вообще не предусмотрена. И т.д.
4. Питание из общака, если это не семья....слабо представляю....
5. Штраф наличкой в Европе.....тоже большая экзотика.

Короче, карты давно заняли доминирующее положение, наличные траты вряд ли по вышабт четверть всех расходов.
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:... а-банка - вже другий місяць бере під 17,5%


вирвано з контексту, дуляр!

бо раніше було 18.5 річних, потім спустили до 18 а зараз заледве 17.5

так що тенденція надіюсь зрозуміла


PS
із цікавого і на довгосрок (враховуючи тенденцію депо % на зниження і неодноразові погрози НБУ про 9%) - ось тут була норм. пропозиція - до 900 днів + капіталізація

https://globusbank.com.ua/ua/aktsiya-vs ... -leto.html

але залишився 1 єдиний день на це діло - понеділок і поїзд тютю
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:37

Qwerty
ну не знаю, как сказал бы дс - ближе к телу, по курсу есть шо сказать и как с пшёнкой, там вражай, цены, шо то инсаейдоровское?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В качестве воскресного оффтопа:
пример: в наследство досталась от бабущки развалюха: жилой дом старый деревянный (мазанка)в пригороде но с ней 7 соток земли под обслуживание этого дома. Надо ли мне приватизировать этот приусадебный участок?
ставлю плюсики за серьёзные аргументированные ответы и вообще вам +100 в карму отвечающему дельно
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