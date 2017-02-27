Уже третий здесь заявляет об этом а на вопрос -какие ?, в ответ тишина.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 вер, 2019 09:25
Уже третий здесь заявляет об этом а на вопрос -какие ?, в ответ тишина.
Додано: Нед 29 вер, 2019 09:26
тенденція, що все далі і далі від Мордора і все ближче до цивілізованого світу... так, це проходить боляче, і прогрес, хоть повільно, але іде, уже маєм показники докризового 2007 і наближаємося до докризових показнків 2013, але із значними резервами НБУ і ростом економіки, а не стагнацією ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 29 вер, 2019 09:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... а-банка - вже другий місяць бере під 17,5%
- ідея - під хитрі 30% - але, в кінцевому результаті виходить щось 18,3% річних!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 29 вер, 2019 10:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 29 вер, 2019 10:39
Різні є сім`ї... Є і кеш, і картки... І комусь з друзів і рідних туди везуть і назад передачі привозять! І за кордоном є різні переваги карточки і кешу! Ось я 2 вересня купив в Київському аеропорту в дьютті фрі дітям і рідним подарунків на солідну суму і розрахувався карткою по 28 гривень за євро... А в кармані був кеш на цю суму... А потім довелося Євро продати і погасити картки по 26,50...
Додано: Нед 29 вер, 2019 10:45
Тут ще бувають такі випадки подорожей авто коли іде декілька друзів і для спільних витрат створюють спільний фонд, куди вносять, ну наприклад по 1000 євро, для оплати пального, вартості платних доріг, віньєток, готелів і харчування, штрафів, паркування і таке інше! В такому випадку тільки кеш! Потім що залишилося або що ще треба до внести ділиться пропорційно!
Додано: Нед 29 вер, 2019 11:18
Это, пардон, супер-неоптимальный подход.
1. В разных странах разный кэш. Если по Балканам, то это может быть и три-четыре разные валюты в день.
2. В выходные и по ночам часто приходится заправляться на автоматических АЗС - только карты.
3. Виньетки выгоднее и быстрее всего покупать в интернете. Да и за дороги платить налом - немалая потеря времени. В Португалии оплата налом вообще не предусмотрена. И т.д.
4. Питание из общака, если это не семья....слабо представляю....
5. Штраф наличкой в Европе.....тоже большая экзотика.
Короче, карты давно заняли доминирующее положение, наличные траты вряд ли по вышабт четверть всех расходов.
Додано: Нед 29 вер, 2019 11:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вирвано з контексту, дуляр!
бо раніше було 18.5 річних, потім спустили до 18 а зараз заледве 17.5
так що тенденція надіюсь зрозуміла
PS
із цікавого і на довгосрок (враховуючи тенденцію депо % на зниження і неодноразові погрози НБУ про 9%) - ось тут була норм. пропозиція - до 900 днів + капіталізація
але залишився 1 єдиний день на це діло - понеділок і поїзд тютю
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 29 вер, 2019 11:37
Qwerty
ну не знаю, как сказал бы дс - ближе к телу, по курсу есть шо сказать и как с пшёнкой, там вражай, цены, шо то инсаейдоровское?
а шо делать?
Додано: Нед 29 вер, 2019 11:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В качестве воскресного оффтопа:
пример: в наследство досталась от бабущки развалюха: жилой дом старый деревянный (мазанка)в пригороде но с ней 7 соток земли под обслуживание этого дома. Надо ли мне приватизировать этот приусадебный участок?
ставлю плюсики за серьёзные аргументированные ответы и вообще вам +100 в карму отвечающему дельно
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