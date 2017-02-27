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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2265226622672268

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 219
Не нижче 24.50
47%
102
24.25 - 24.49
6%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
15
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
5%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 11:58

  Yuri_61 написав:В качестве воскресного оффтопа:
пример: в наследство досталась от бабущки развалюха: жилой дом старый деревянный (мазанка)в пригороде но с ней 7 соток земли под обслуживание этого дома. Надо ли мне приватизировать этот приусадебный участок?
ставлю плюсики за серьёзные аргументированные ответы и вообще вам +100 в карму отвечающему дельно

да!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:03

  flyman написав:
  Yuri_61 написав:В качестве воскресного оффтопа:
пример: в наследство досталась от бабущки развалюха: жилой дом старый деревянный (мазанка)в пригороде но с ней 7 соток земли под обслуживание этого дома. Надо ли мне приватизировать этот приусадебный участок?
ставлю плюсики за серьёзные аргументированные ответы и вообще вам +100 в карму отвечающему дельно

да!

мож не треба йому "приватна власність", тоді навіщо ?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:16

  Мизантрóп написав:
  flyman написав:
  Yuri_61 написав:В качестве воскресного оффтопа:
пример: в наследство досталась от бабущки развалюха: жилой дом старый деревянный (мазанка)в пригороде но с ней 7 соток земли под обслуживание этого дома. Надо ли мне приватизировать этот приусадебный участок?
ставлю плюсики за серьёзные аргументированные ответы и вообще вам +100 в карму отвечающему дельно

да!

мож не треба йому "приватна власність", тоді навіщо ?

Все зависит от того, какое право на землю было у бабушки.
Если у бабушки было право собственности на землю, то, при переходе по наследству права собственности на дом, переходит право собственности и на землю.
Если у бабушки было лишь право пользования землей, то есть она не приватизировала землю, то, при переходе по наследству права собственности на дом, переходит право пользования землей, которую, при желании, можно наследнику приватизировать.
Это все установлено в статье 120 Земельного кодекса Украины.
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 29 вер, 2019 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 12:18

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:......
Майдан? але ще рано, долярчики підуть за Зе як щурі за чарівною дудкою

Это единственная причина?
Считаете, что страна выдержит ещё один Майдан?

ЛАД, Ви боїтеся Майданів?
Пережила агресію з РФ (а не склала лапки як Чехословаччина у 1938 перед фюрером), переживе і Майдан.

Я не боюсь майдана.
Но после прошлого потеряли Крым и часть Донбасса. Что будет после следующего?
Сегодня нужно сшивать страну, а не раскалывать Майданами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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