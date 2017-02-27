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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 вер, 2019 11:58
Yuri_61 написав:
В качестве воскресного оффтопа:
пример: в наследство досталась от бабущки развалюха: жилой дом старый деревянный (мазанка)в пригороде но с ней 7 соток земли под обслуживание этого дома. Надо ли мне приватизировать этот приусадебный участок?
ставлю плюсики за серьёзные аргументированные ответы и вообще вам +100 в карму отвечающему дельно
да!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:03
flyman написав: Yuri_61 написав:
В качестве воскресного оффтопа:
пример: в наследство досталась от бабущки развалюха: жилой дом старый деревянный (мазанка)в пригороде но с ней 7 соток земли под обслуживание этого дома. Надо ли мне приватизировать этот приусадебный участок?
ставлю плюсики за серьёзные аргументированные ответы и вообще вам +100 в карму отвечающему дельно
да!
мож не треба йому "приватна власність", тоді навіщо ?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:16
Мизантрóп написав: flyman написав: Yuri_61 написав:
В качестве воскресного оффтопа:
пример: в наследство досталась от бабущки развалюха: жилой дом старый деревянный (мазанка)в пригороде но с ней 7 соток земли под обслуживание этого дома. Надо ли мне приватизировать этот приусадебный участок?
ставлю плюсики за серьёзные аргументированные ответы и вообще вам +100 в карму отвечающему дельно
да!
мож не треба йому "приватна власність", тоді навіщо ?
Все зависит от того, какое право на землю было у бабушки.
Если у бабушки было право собственности на землю
, то, при переходе по наследству права собственности на дом, переходит право собственности и на землю.
Если у бабушки было лишь право пользования землей
, то есть она не приватизировала землю, то, при переходе по наследству права собственности на дом, переходит право пользования землей
, которую, при желании, можно наследнику приватизировать.
Это все установлено в статье 120 Земельного кодекса Украины.
Востаннє редагувалось Igneus
в Нед 29 вер, 2019 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:18
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
......
Майдан? але ще рано, долярчики підуть за Зе як щурі за чарівною дудкою
Это единственная причина?
Считаете, что страна выдержит ещё один Майдан?
ЛАД, Ви боїтеся Майданів?
Пережила агресію з РФ (а не склала лапки як Чехословаччина у 1938 перед фюрером), переживе і Майдан.
Я не боюсь майдана.
Но после прошлого потеряли Крым и часть Донбасса. Что будет после следующего?
Сегодня нужно сшивать страну, а не раскалывать Майданами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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