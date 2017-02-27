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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 вер, 2019 11:58
Yuri_61 написав:
В качестве воскресного оффтопа:
пример: в наследство досталась от бабущки развалюха: жилой дом старый деревянный (мазанка)в пригороде но с ней 7 соток земли под обслуживание этого дома. Надо ли мне приватизировать этот приусадебный участок?
ставлю плюсики за серьёзные аргументированные ответы и вообще вам +100 в карму отвечающему дельно
да!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:03
flyman написав: Yuri_61 написав:
В качестве воскресного оффтопа:
пример: в наследство досталась от бабущки развалюха: жилой дом старый деревянный (мазанка)в пригороде но с ней 7 соток земли под обслуживание этого дома. Надо ли мне приватизировать этот приусадебный участок?
ставлю плюсики за серьёзные аргументированные ответы и вообще вам +100 в карму отвечающему дельно
да!
мож не треба йому "приватна власність", тоді навіщо ?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:16
Мизантрóп написав: flyman написав: Yuri_61 написав:
В качестве воскресного оффтопа:
пример: в наследство досталась от бабущки развалюха: жилой дом старый деревянный (мазанка)в пригороде но с ней 7 соток земли под обслуживание этого дома. Надо ли мне приватизировать этот приусадебный участок?
ставлю плюсики за серьёзные аргументированные ответы и вообще вам +100 в карму отвечающему дельно
да!
мож не треба йому "приватна власність", тоді навіщо ?
Все зависит от того, какое право на землю было у бабушки.
Если у бабушки было право собственности на землю
, то, при переходе по наследству права собственности на дом, переходит право собственности и на землю.
Если у бабушки было лишь право пользования землей
, то есть она не приватизировала землю, то, при переходе по наследству права собственности на дом, переходит право пользования землей
, которую, при желании, можно наследнику приватизировать.
Это все установлено в статье 120 Земельного кодекса Украины.
Востаннє редагувалось Igneus
в Нед 29 вер, 2019 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:18
flyman написав: ЛАД написав: flyman написав:
......
Майдан? але ще рано, долярчики підуть за Зе як щурі за чарівною дудкою
Это единственная причина?
Считаете, что страна выдержит ещё один Майдан?
ЛАД, Ви боїтеся Майданів?
Пережила агресію з РФ (а не склала лапки як Чехословаччина у 1938 перед фюрером), переживе і Майдан.
Я не боюсь майдана.
Но после прошлого потеряли Крым и часть Донбасса. Что будет после следующего?
Сегодня нужно сшивать страну, а не раскалывать Майданами.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:28
greenozon написав: Долярчик написав:
... а-банка - вже другий місяць бере під 17,5%
вирвано з контексту, дуляр!бо раніше
було 18.5 річних, потім спустили до 18 а зараз заледве 17.5
так що тенденція надіюсь зрозуміла
... раніше і бабка дівкою була!
- то ще коли було взимку, чи ще минулого року?
- бо, я особисто, маю набиті стовпці ще від квітня під 17%!
- тому, серпнева зміна депоставок на 0,5% вважаю таки, як ПІДВИЩЕННЯМ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:32
Igneus написав:
Все зависит от того, какое право на землю было у бабушки.
Если у бабушки был
Х... она не была дедушкой.Вводных мало.Какой вопрос-такой ответ,а так всё верно-Кодекс надо чтить.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:43
Долярчик написав: greenozon написав: Долярчик написав:
... а-банка - вже другий місяць бере під 17,5%
вирвано з контексту, дуляр!бо раніше
було 18.5 річних, потім спустили до 18 а зараз заледве 17.5
так що тенденція надіюсь зрозуміла
... раніше і бабка дівкою була!
- то ще коли було взимку, чи ще минулого року?
- бо, я особисто, маю набиті стовпці ще від квітня під 17%!
- тому, серпнева зміна депоставок на 0,5% вважаю таки, як ПІДВИЩЕННЯМ!
історично ставка в АБ лише падає (пишу лише за 2019, не знаю скільки років вашій бабкі, та й мені це не цікаво)
не путайте із появою нових депо-продуктів (старт із 1000 грн)
і 2) врахуйте що із 1.09 банк обмежив поповнення нових (і переоформлених депозитів) на первинну сумму, тому стовці втратили актуальність.
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:48
Yuri_61 написав:
В качестве воскресного оффтопа:
пример: в наследство досталась от бабущки развалюха: жилой дом старый деревянный (мазанка)в пригороде но с ней 7 соток земли под обслуживание этого дома. Надо ли мне приватизировать этот приусадебный участок?
ставлю плюсики за серьёзные аргументированные ответы и вообще вам +100 в карму отвечающему дельно
Да надо ! Почему ? ну вы как с Луны свалились землю будут скоро продавать , мой бывший бос искал землю по всей западной Украине даже в глухих селах еще года два назад ! Хотел получить положенные каждому украинцу бесплатные сотки ..не помню сколько, нашел где-то только в глубокой %опе - взял или нет не знаю я ушел с той работы. Бывшая опять таки коллега бухгалтер с прошлой работы 5 лет добивалась тех же бесплатных соток положенных каждому где-то в пригороде Львова ... в каком-то райцентре что ли ... таки добилась была очень рада хотя у самой квартира в ипотеке во Львове , после этого поехала в Польшу на заработки что бы ипотеку платить ... ну там хитрая "ипотека" типа не банку , а людям, купила в рассрочку что-то такое ...
Так вот смотря где конечно, но сегодня 7 соток, а завтра $7000 ... как то так...
А если в пригороде... так вообще может стать новым блатным районом и тогда уже не 7000 а 70 000
21грн=$1 ,а потом 32-36
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Додано: Нед 29 вер, 2019 12:55
не так выразился: участок "не в пригороде" а в самом городе, но районного значения
халупа ничего не стоит, но вот земля...
приватизировать бесплатно участок, пока действует Закон об бесплатной приватизации до 10 соток?
но ведь за участок налог надо будет платить
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Додано: Нед 29 вер, 2019 13:03
ЛАД написав:
Я не боюсь майдана.
Но после прошлого потеряли Крым и часть Донбасса. Что будет после следующего?
Сегодня нужно сшивать страну, а не раскалывать Майданами.
сшивать, расшивать, сча акромя нациков всем пофиг и никакого майдана не будет.
а шо делать?
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