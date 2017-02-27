Додано: Нед 29 вер, 2019 12:48

Yuri_61 написав: В качестве воскресного оффтопа:

пример: в наследство досталась от бабущки развалюха: жилой дом старый деревянный (мазанка)в пригороде но с ней 7 соток земли под обслуживание этого дома. Надо ли мне приватизировать этот приусадебный участок?

ставлю плюсики за серьёзные аргументированные ответы и вообще вам +100 в карму отвечающему дельно В качестве воскресного оффтопа:пример: в наследство досталась от бабущки развалюха: жилой дом старый деревянный (мазанка)в пригороде но с ней 7 соток земли под обслуживание этого дома. Надо ли мне приватизировать этот приусадебный участок?ставлю плюсики за серьёзные аргументированные ответы и вообще вам +100 в карму отвечающему дельно

Да надо ! Почему ? ну вы как с Луны свалились землю будут скоро продавать , мой бывший бос искал землю по всей западной Украине даже в глухих селах еще года два назад ! Хотел получить положенные каждому украинцу бесплатные сотки ..не помню сколько, нашел где-то только в глубокой %опе - взял или нет не знаю я ушел с той работы. Бывшая опять таки коллега бухгалтер с прошлой работы 5 лет добивалась тех же бесплатных соток положенных каждому где-то в пригороде Львова ... в каком-то райцентре что ли ... таки добилась была очень рада хотя у самой квартира в ипотеке во Львове , после этого поехала в Польшу на заработки что бы ипотеку платить ... ну там хитрая "ипотека" типа не банку , а людям, купила в рассрочку что-то такое ...Так вот смотря где конечно, но сегодня 7 соток, а завтра $7000 ... как то так...А если в пригороде... так вообще может стать новым блатным районом и тогда уже не 7000 а 70 000